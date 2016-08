Trecho entre antigo Curtume e av. Horácio Krepischi será interditado

Motoristas devem ficar atentos para interdição do trânsito que será realizada hoje (27) e afetará a avenida Dona Renata (Marginal), trecho entre a rua...

Motoristas devem ficar atentos para interdição do trânsito que será realizada hoje (27) e afetará a avenida Dona Renata (Marginal), trecho entre a rua dos Coroados (antigo Curtume Graziano) e a avenida Horácio Krepischi. O fluxo de veículos será permitido somente para atender estabelecimentos comerciais.

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) informa que a interdição será feita a partir das 7 horas e “a ação é necessária até que os serviços de pavimentação de uma das faixas de rolamento do novo sistema viário sejam finalizados”.

A nova rotatória está em processo de construção na confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas e a nova ponte que interliga as avenidas Prefeito Milton Severino e a Oswaldo Menegasso (perto do Residencial Samantha) foi entregue na última terça-feira (23).

Durante a semana, a construtora Tecla – responsável pelas obras do aumento da calha dos ribeirões – seguiu com a demolição da antiga ponte. A nova interdição no trânsito será realizada hoje para permitir andamento das obras no trecho da nova rotatória da confluência dos ribeirões e a previsão da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, é que os serviços sejam finalizados até às 17 horas.

Agentes do Demutran estarão no local para orientar os motoristas – a passagem será liberada apenas àqueles que forem utilizar comércios localizados até a ponte próximo ao Krepischi.

Para facilitar o retorno ao outro lado da Marginal, a ponte (Casa Krepischi) terá temporariamente sentido único de direção. Portanto, quem vem pela Marginal, passando pelo Posto Tupiniquins, não poderá fazer a conversão à esquerda para acessar a ponte.

O Demutran orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas, como as avenidas Loreto, Ignácio Zurita Neto, Milton Severino, rua Pedro de Melo, e evitem passar pela Marginal, no trecho localizado na confluência dos ribeirões.

O novo sistema viário será implantado em conformidade com o projeto da construção do novo canal e do alargamento da calha dos ribeirões. A Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade também informa que o objetivo da obra é garantir mais fluidez no trânsito da região e permitir mais segurança aos motoristas que trafegam pelas três avenidas – Dona Renata (Marginal), Milton Severino e Horácio Krepischi.