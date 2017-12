Trecho em obras da Marginal deve reabrir para o trânsito na sexta-feira

Apesar de necessárias, as obras de Macrodrenagem Urbana do PAC 2 sempre ocasionaram certo transtorno ao trânsito ararense. Mas na sexta-feira desta semana, dia...

Compartilhe em suas redes sociais!

Apesar de necessárias, as obras de Macrodrenagem Urbana do PAC 2 sempre ocasionaram certo transtorno ao trânsito ararense. Mas na sexta-feira desta semana, dia 22, antes do Natal, alguns trechos deverão ser liberados para o tráfego de veículos.

Atualmente as obras de canalização do Ribeirão das Furnas estão próximas do Curtume Graziano, região que tem alguns trechos fechados para o trânsito, como na descida da Rua Coronel Justiniano, e um trecho da própria Avenida Dona Renata (Marginal), entre a sede dos Vicentinos e a própria rotatória.

Aquele trecho da Marginal que chegou a desbarrancar no final de outubro, próximo à rotatória, em virtude das fortes chuvas, está praticamente pronto. As obras estão concentradas agora entre as duas pontes da mesma rotatória.

Segundo a Tribuna apurou, até sexta-feira (22) o trânsito naquela região deverá retornar à normalidade. A única dúvida, que deve ser decidida quarta ou quinta-feira entre a Prefeitura e a empreiteira Tecla, é se a liberação do trecho da Marginal será em uma ou duas faixas de rolagem.

A situação atual também afeta o motorista que trafega no sentido Centro/bairro pela Rua Coronel Justiniano, que não pode chegar até a Marginal. O motorista precisa virar à direita pela Rua Eolo Camargo Preto, para ter acesso à rotatória. Entretanto, a partir de sexta-feira a Rua Eolo volta a servir o motorista no sentido bairro/Centro.