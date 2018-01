Trecho da Marginal é liberado para tráfego de veículos

O trecho da Avenida Dona Renata – Marginal – entre o acesso ao Residencial Samantha e a Delegacia de Polícia de Araras foi liberado...

O trecho da Avenida Dona Renata – Marginal – entre o acesso ao Residencial Samantha e a Delegacia de Polícia de Araras foi liberado às 16h desta segunda-feira (29). A informação partiu da Prefeitura – a via estava interditada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) desde a manhã do último domingo (28/01), devido a um acidente que aconteceu no sábado (27) e que danificou um poste da Avenida.

A demora irritou moradores, que questionaram a morosidade da empresa Elektro em realizar a troca do poste – apesar do acidente ter acontecido na noite de sábado, a troca foi efetuada somente no final da tarde de segunda-feira.

Após reparos da Elektro – empresa responsável por cuidar da distribuição de energia no município – fez a substituição do poste. Com isso os motoristas já podem trafegar normalmente pelo local.

Tribuna noticiou ainda na tarde de domingo que o trecho estava fechado devido a um poste com risco iminente de queda na Avenida Dona Renata (Av. Marginal), no trecho entre o acesso ao Residencial Samantha e a Delegacia de Polícia Civil de Araras – foi então que Demutran decidiu bloquear o trecho da via no sentido Samantha – Delegacia.

