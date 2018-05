Trecho da avenida Zurita deve ser liberado em 10 dias; local terá lombofaixa

O cruzamento entre as movimentadas avenidas Dona Renata (Marginal), Zurita e Padre Atílio, defronte a Câmara de Araras (na rotatória onde antes existia a...

Compartilhe em suas redes sociais!

O cruzamento entre as movimentadas avenidas Dona Renata (Marginal), Zurita e Padre Atílio, defronte a Câmara de Araras (na rotatória onde antes existia a falsa seringueira) deve ser liberado para o trânsito de veículos em cerca de dez dias. Antes disso as vias que circundam o local devem receber lombadas.

A previsão foi confirmada pela Prefeitura nesta quinta-feira (3) à Tribuna. O acesso dos veículos que passam pelo trecho, via Avenida Dona Renata, vindo do Lago Municipal rumo ao Teatro Estadual (defronte o Posto Carinhoso) permanecerá similar ao antigo local, mas agora com mais espaço para continuidade do tráfego na Marginal (com duas faixas para a espera de veículos). Continua com uma faixa o acesso para quem sobe no sentido à Praça Barão de Araras. Isso porque com a retirada da árvore, o canteiro ficou menor, o que possibilitou um acesso para a Avenida Dona Renata em duas faixas.

Conforme Tribuna divulgou em outubro de 2017, do outro lado (sentido Centro/Belvedere) continua configuração atual, com duas faixas para rolamento. Serão implantadas já nas próximas semanas lombadas e uma lombofaixa – faixa para pedestres elevada.

Vale o destaque que somente no acesso à esquerda haverá duas faixas; uma outra faixa única permanece exclusiva para o veículo que seguir sentido Praça Barão. Ou seja, o trecho não terá três faixas, mas duas faixas, com a faixa da esquerda, na parada para acessar a Avenida Dona Renata, com espaço para parada de dois veículos.

As obras são geridas pela Secretaria de Planejamento e devem ser liberadas para o trânsito somente no fim da próxima semana. Isso porque será feita a pavimentação asfáltica, construção das lombofaixas e outras lombadas. Estima-se que amanhã (4 de maio) o local receba o asfalto; depois disso são necessários de 2 a 3 dias para iniciar a pintura de solo.

Uma lombofaixa deverá atravessar as duas vias do local – o governo explica que o objetivo da lombofaixa é valorizar o pedestre que precisa atravessar a rotatória.

Também serão instaladas outras três lombadas comuns nas outras três avenidas antes de chegar na rotatória. Uma lombada será construída na descida da Padre Atílio (perto da Câmara); outra na Avenida Zurita (sentido Praça Barão) e uma terceira na Marginal (em frente a Macfer), todas antes de chegar na rotatória. O objetivo dessas lombadas é diminuir a velocidade dos veículos para melhorar a circulação na rotatória.