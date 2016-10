Transparência da Polícia Militar

Editorial 29 de outubro de 2016 Tribuna do Povo

Foi realizada pela Polícia Militar uma audiência pública, na última terça-feira (25), que contou com a presença de significativo número de pessoas da sociedade civil. Um ponto importante, e que deve ser citado, é a disposição da corporação em abrir este diálogo com a comunidade, e a transparência mostrada pela PM local.

Polícias militares de várias cidades do Brasil realizam tais audiências, que normalmente têm baixa participação da população – supõe-se que o motivo seja receio de questionar uma corporação como a polícia.

Porém, num momento em que a sensação de insegurança é a uma das principais preocupações do brasileiro – conforme indicam várias pesquisas de opinião – a abertura deste diálogo tende a contribuir para o trabalho da PM e ser benéfica para todos nós.

Portanto, é muito bem vinda a extraordinária iniciativa do comando da PM – não somente o de Araras, que tem à frente o capitão Helington Illges da Silva, mas também o comando do 36º Batalhão de Limeira – que abriu suas portas, como foi verificado na noite da última terça-feira, para questionamentos e também críticas.

Apresentou todos os dados criminais registrados no último trimestre – meses de julho, agosto e setembro – e exibiu o mapeamento de onde os bandidos costumam agir na cidade, e quais medidas precisam ser aplicadas para o combate. A PM também se mostrou muito receptiva às demandas de cada setor, para melhorar a segurança.

Tal mudança na postura da Polícia merece atenção e, se houver continuidade, reconhecimento. É que nas últimas décadas houve no Brasil uma polícia que seguiu, rigorosamente, a força do regimento disciplinar e descuidou – em diversas ocasiões, inclusive recentes – do caráter pacificador e participativo que ela também deve mostrar – o que afastou a população da corporação.

Hoje o país ainda enfrenta problemas, e o leque de dificuldades é ainda maior. Mas, por outro lado, com o amadurecimento da democracia, é muito gratificante saber que a PM inicia também uma abertura de espaço para a participação da sociedade na segurança, ouvindo suas demandas.

E esta nova postura de abertura, citada pelo comando durante a audiência pública, propiciou um clima mais leve e permitiu fluidez na exposição dos problemas que afetam a segurança pública. Durante a reunião, o próprio comando garantiu que não era preciso ter medo para questionar e criticar.

Problemas de falta de estrutura, que incluem a necessidade de mais viaturas, possíveis falhas no sistema de denúncia 190 e do efetivo ideal para atender uma cidade que não para de crescer, foram esclarecidos. Outro ponto positivo foi a maturidade que alguns presentes demonstraram ao reivindicar soluções de problemas, como a falta de segurança na região central e a ausência das rondas que antes eram corriqueiras nas portas das escolas.

O novo comandante da PM de Araras citou, em entrevista para a Tribuna, que o objetivo atual é aproximar a corporação da população, e criar a possibilidade do contato para uma polícia mais comunitária.

Conclui-se, portanto, que após a louvável iniciativa das audiências, a continuidade deste trabalho proporcione também um aumento da participação da população para apontar dificuldades e criar soluções, e o com isso contribuir para a melhoria da segurança, no fortalecimento da imagem da polícia e para uma almejada polícia comunitária. Certamente, todos nós ganhamos com isso.