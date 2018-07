Transparência

Numa das licitações recentes da Prefeitura, que visava a contratação de empresa para realizar a correção de produções de texto elaboradas pelos alunos da...

Numa das licitações recentes da Prefeitura, que visava a contratação de empresa para realizar a correção de produções de texto elaboradas pelos alunos da Rede Municipal de Educação, uma das empresas interessadas em participar no certame licitatório questionou “qual seria o preço base estimado para o serviço contratado no pregão” e pontuou que “se tal informação estiver disponível para as pessoas que pedirem vistas ao processo, não seria mais justo sua divulgação de sorte a respeitar os princípios da impessoalidade e da igualdade?”. A Prefeitura argumentou que “a pasta contendo o processo está acessível para todos os interessados”, mas o questionamento é pertinente. Afinal, não seria mais transparente divulgar os valores sem necessidade de consulta pessoal? Afinal o interesse público sempre é o de maior participação e maior divulgação das informações…

Lembrete

O vereador Jackson de Jesus (Pros) cobrou na última sessão da Câmara que a Prefeitura de Araras não perdesse a oportunidade de usar recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) para a construção da creche do Jardim Aeroporto. Nos últimos dias a Prefeitura acabou publicando finalmente edital para que a licitação corresse (afinal a verba é federal e não onera o município). Ao que parece, o governo municipal estava atento ao ato, e foi atrás da verba, mas vale o registro de que cabe também aos vereadores atenção nesse tipo de questão. Se o aviso do vereador não tiver sido determinante, ao menos valeu como relevante lembrete.

Sem Certificação, sem verba

O Município de Araras está sem CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária). O problema foi constatado há diversos meses, e citado na audiência pública sobre as finanças em 30 de maio. Esse CRP se resume a uma certidão que diz que o Município está em dia com as contribuições previdenciárias. Segundo Gilberto Del Bel, que preside a Araprev, falta essa certidão porque pendia na Câmara uma alteração legal sobre o assunto – aprovada há cerca de um mês na Câmara. O secretário da Fazenda, José Luiz Corte, chegou a citar que enquanto não fosse apresentado ao Ministério da Previdência Social a lei de acordo com o exigido, o CRP não ficaria disponível. O problema apontado por vereadores é que a lei anterior ficou desta maneira porque foi formulada assim pelo Executivo. O mais preocupante é que sem a certificação, o Município estaria deixando de receber verbas federais e estaduais. Mas governistas garantem que a tendência é que agora tudo se normalize.

Será?

Nomes da situação e oposição entendem que sem o acordão do TRE com a data da nova eleição, dificilmente a disputa acontecerá antes de outubro. Dessa forma pessoas ligadas ao governo entendem que seria melhor que as eleições não fossem agora, pois acreditam que a eleição pós outubro pode desarticular e criar eventuais rachas nesse grupão de oposição. Porém a decisão do TSE que permitiu no Amazonas eleições municipais junto às nacionais mobiliza a oposição, que quer o mesmo entendimento aplicado a Araras. Se assim for, teremos algo inédito na cidade e raríssimo: o ararense pode escolher o presidente, o governador e o prefeito no mesmo dia. Será?

Dupla unida

A dupla Bonezinho Corrochel (PTB) e Jackson de Jesus (Pros) parece estar mais unida do que nunca. Ambos têm sido vistos em ‘andanças’ públicas, e pessoas ligadas à dupla garantem que eles querem mesmo lançar uma candidatura conjunta à Prefeitura de Araras – Bonezinho seria o candidato a prefeito e Jackson o vice. Além de ambos, hoje apenas o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (junto com o ex-vice, Luiz Emílio Salomé – os dois do PSDB) aparece como pretenso candidato a prefeito.

E o federal?

Bonezinho Corrochel (PTB), Paulinho Nascimento (sem partido), Breno Cortella (PDT) e Du Severino (Podemos), que foram candidatos a prefeito em 2016, não estariam dispostos à candidatura de deputado em 2018. Dessa forma abre-se uma lacuna para uma candidatura local para deputado federal, pois dentre os mais cotados vislumbra-se apenas a candidatura do ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) para deputado estadual. Os partidos estariam “desejosos” pelas candidaturas de Regina Corrochel (PTB), Deise Olímpio (PSC) e Jackson de Jesus (Pros), mas até agora nenhum deles sinalizou efetivamente para uma campanha.

TORPEDO

“Além dos prejuízos financeiros em novas remarcações, não conseguimos atender a população de uma forma geral mais efetiva. Com esse descaso, as filas por consultas e outros serviços aumentam”

Do secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé, sobre o problema ocasionado pelo alto número de pacientes que marcam exames e não comparecem