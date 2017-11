Trânsito liberado na ponte do Curtume Graziano

Obra emergencial foi concluída na tarde desta terça-feira; chuva “engoliu” parte do asfalto no fim de semana O trânsito para veículos e para ...

O trânsito para veículos e para pedestres em uma das pontes do Curtume Graziano foi liberado na tarde desta terça-feira (7) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras e pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), pasta da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

O trânsito estava impedido desde o último domingo (5), depois que o forte temporal que caiu no sábado (4) “engoliu” parte do asfalto da ponte que permite acesso da Rua Domingos Graziano para a Rua Eolo Camargo Preto, no sentido bairro/Centro.

Durante todo o dia de ontem (6) funcionários da Construtora Tecla, responsável pela obra da Macrodrenagem Urbana, trabalharam no local para consertar os estragos. Parte de uma das margens do Ribeirão das Furnas cedeu e atingiu o asfalto. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, o problema não afetou a estrutura da ponte.