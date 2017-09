Trânsito é o centro das atenções

Desde que a zona azul foi suspensa na região central, no início deste ano, o motorista ararense assiste o desenrolar de um assunto...

Desde que a zona azul foi suspensa na região central, no início deste ano, o motorista ararense assiste o desenrolar de um assunto que parece não ter fim. A novela estava prevista para terminar – ou começar – neste mês, segundo anúncio feito pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

Mas a “volta” da zona azul no mês de setembro é uma medida em caráter experimental.

E a anunciada volta da zona azul parece não ter mudado a situação do trânsito. Aliás, foram pouco perceptíveis as ações do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) neste sentido. A sinalização de solo para demarcar as novas vagas está incompleta – pintada apenas em algumas ruas. Permanecem ainda instaladas as placas verticais usadas pela zona azul anterior. E outras “cositas más”…

Mas no decorrer deste ano, o que mais chama atenção no Centro da cidade é a ausência da fiscalização de trânsito, veículos estacionados irregularmente, e algumas medidas paliativas adotadas.

É fácil encontrar motocicleta fora do bolsão, carro estacionado sobre as faixas zebradas ou nas faixas amarelas – e até mesmo em cima de faixas para pedestres. E se não bastasse essa disputa, é comum presenciar comerciantes que colocam bancos, cones e outros materiais para, simplesmente, reservar vagas para si.

O último episódio inusitado aconteceu durante a semana, e uma foto foi postada no Facebook. Uma loja de departamentos que fica a Rua Albino Cardoso colocou postes com fitas para “reservar” algumas vagas de estacionamento público. A cena, por si só, já chama a atenção… E a falta da fiscalização é apenas um complemento do “deus dará” que está tomando o Centro.

Por fim, existe o episódio das vagas experimentais em 45º, implantadas há dois meses pelo Demutran em alguns trechos da Praça Barão de Araras, e que acabaram sendo reprovadas pela maioria dos motoristas, motociclistas e pedestres. Um dos pontos mais delicados foi verificado entre as esquinas da Lojas Cem e do Bar do Curiango, onde o trânsito ficou travado – e acabaram sendo eliminadas na última segunda-feira (11). Após terem sido eliminadas – voltando ao sistema anterior, com os carros paralelos ao meio fio – faltou orientação da Segurança Pública para os motoristas, que sem saber o que estava realmente acontecendo seguiram estacionando em 45º. Outro ponto problemático continua sendo em frente ao Grupo Zurita, onde peruas e vans escolares disputam estacionamento para o desembarque de alunos na rua estreitada.

É importante ressaltar que parcela da municipalidade entende os problemas burocráticos que envolvem a implantação de um novo sistema da zona azul, que está programado para funcionar a partir de outubro, conforme previsão da Segurança Pública. Mas é preciso destacar o quanto é complexa a solução do trânsito de Araras, que requer um estudo técnico aprofundado. Afinal, o trânsito não envolve apenas o fluxo de veículos, mas a necessidade de locomoção e proteção da vidas dos cidadãos.