Transição

Com liminar obtida somente na noite de terça-feira (27), Pedrinho Eliseu (PSDB) não teve tempo para realizar uma calma transição do governo Nelson Brambilla (PT) para o dele. Mesmo assim, alguns de seus novos secretários (antes mesmo de serem oficializados) tiveram conversas informais com os secretários de Brambilla, para que fiquem ao par do que acontece em cada pasta. Moisés Furlan, por exemplo, foi visto na Secretaria de Segurança Pública e teria sido recebido por João Tranquillo Beraldo. Douglas Gonzaga também teria comparecido à Secretaria de Comunicação para se atualizar sobre o andamento da pasta com a titular Ana Maria Devides. Luiz Emílio Salomé também já estaria em contato com setores da Saúde. Mas cargos fundamentais, como o de secretário da Fazenda, indefinidos até quinta-feira, causam preocupação. O problema é que há pouco tempo para algo que já seria difícil: “trocar a roda com o carro andando”.

Confusão

A obtenção de liminar de candidato na mesma situação de Pedrinho Eliseu (PSDB), na semana que antecedeu o Natal, confundiu muita gente e contribuiu para que uma informação falsa fosse propagada como verdadeira por descuido de alguns: a de que Pedrinho havia obtido decisão liminar favorável a sua posse. Na quinta-feira (22), com a empolgação do grupo de Pedrinho ao ver que caso similar ao dele tinha obtido liminar favorável, houve quem indicasse que o tucano tinha em mãos a decisão favorável. Mas a própria assessoria de Pedrinho só confirmou obtenção de liminar na terça-feira (27), cinco dias depois, porque foi justamente na terça que a liminar saiu – o documento pode ser consultado em processo eletrônico no site do TSE, e é datado de 27 de dezembro. Como na terça-feira a liminar acabou sendo publicada, houve quem acreditasse que a informação dada na quinta anterior procedia. De fato não era real, e por isso Tribuna publicou em seu site e no Facebook somente na terça-feira à noite, minutos depois da publicação da liminar, a decisão e seu teor.

Educação e aliança

Uma das últimas pastas que seguia com titular indefinido até a sexta-feira (29) era a da Educação. Pedrinho Eliseu ainda estaria procurando um titular da área, e dentre os nomes para uma das pastas mais ricas e mais trabalhosas do governo, cogitou-se Regina Corrochel (PTB), eleita vereadora. O convite a ela seria para “matar dois coelhos com uma cajadada”: com Regina ele teria uma pessoa técnica na área, e ao mesmo tempo a indicação poderia agradar ao grupo evangélico da Câmara. Vale lembrar que Regina até chegou a ser secretária da Educação de Brambilla, mas saiu após um mês reclamando de ingerência em sua pasta. Pedrinho estaria de olho também na governabilidade. Com Regina próxima dele, Pedrinho poderia ter maioria na Câmara. O plano, contudo, parece ter perdido força. O tucano já teria recuado e Regina não estaria disposta a largar a vereança para participar do secretariado do tucano.

Fila de exonerações

A possibilidade de Pedrinho Eliseu não conseguir a liminar nesta semana era real, como também a disputa pela presidência da Câmara tornaria o comandante do Legislativo em prefeito interino. Neste cenário, vários comissionados até mesmo do segundo escalão não iriam pedir exonerações, pois poderiam ser aproveitados num primeiro momento para “tocar” a Prefeitura com um prefeito interino. Entretanto, a liminar favorável a Pedrinho concedida pelo TSE na noite de terça-feira foi um balde de água fria a muitos comissionados, que fizeram fila no RH da Prefeitura para pedir exoneração na quarta e quinta-feira.

Policiamento deficitário

Despedindo-se do cargo, o secretário de Segurança Pública de Araras, João Tranquillo Beraldo, elogiou a “instituição Guarda Civil Municipal”, a GM, e voltou a reforçar que sem a Guarda, a segurança na cidade estaria ainda mais preocupante. Beraldo elogiou o empenho e atuação das Polícias Militar e Civil, mas não deixou de lembrar a falta de efetivo das duas corporações em Araras – por falta de ação do Governo do Estado, que não tem enviado reforços às duas corporações nos últimos anos. “Infelizmente o efetivo da PM é insuficiente para Araras e no caso da Polícia Civil, nem vou me alongar”, disse Beraldo, que ainda confirmou que sem ajuda da Prefeitura a investigação policial em Araras patina. “Tive que emprestar um cidadão para atender ao telefone. Fora os 11 que já estão lá”, pontuou.

Despolitização

Também no ato do último pronunciamento à imprensa como prefeito de Araras, Nelson Brambilla elogiou João Beraldo “pela pacificação da Guarda Municipal”. Beraldo emendou, citando que não fez política dentro da instituição e garantiu que isso deu um “clima de harmonia” dentro da Guarda. Ambos citaram pontos favoráveis e de avanços indiscutíveis, como a importância da Guarda para a segurança pública de Araras e a aprovação do Estatuto da Corporação. Mas vale lembrar que não foram só alegrias. Independentemente das circunstâncias, o saldo da instituição este ano não foi tão bom assim: foram dois guardas municipais assassinados e pelo menos outros dois casos de guardas que agiram com destempero. Um deles atirou em um homem que supostamente urinava na praça Jorge Assunção, enquanto outro gm acabou acertando um tiro na boca de um jovem no Terminal Urbano, após uma discussão.

Recado dado

Nelson Brambilla rechaçou na quinta-feira a necessidade de que os próximos gestores privatizem o TCA e o Saema. Ele se mostrou temerário que governos futuros acatem as idéias de passar à iniciativa privada o transporte coletivo dos ararenses e a distribuição da água da cidade. Brambilla citou que as contas das duas autarquias são saudáveis, positivas e garantiu que o TCA, mesmo seguindo “com pequenas dívidas”, tem fechado as contas ‘no azul’ todos os meses. “Eu vejo falarem na privatização e a conta vai sobrar para o usuário”, cravou Brambilla. Ele ainda destacou que o Saema é “extremamente viável” financeiramente e chegou a citar que localidades cuja distribuição de água foi privatizada têm autarquias “em déficit muito grande”.

Clima amistoso

Nelson Brambilla – que fica no cargo somente até a 0h de hoje – relatou por meio da rede social Facebook a disposição em realizar uma transição (curtíssima, é verdade) em clima totalmente amistoso para que Pedrinho Eliseu (PSDB) assuma o posto em passagem de cargo tranquila. Ao menos até agora o clima entre ambos tem sido respeitoso, e Brambilla se dispôs inclusive a participar da posse de Pedrinho, passando a ele o cargo num gesto simbólico. Apesar de esta não ser uma obrigação, é um gesto democrático importante. “Aqui nada nos pertence. Nada é nosso. Desejamos muito sucesso ao Pedrinho, pois assim, Araras continuará seu bom caminhar. Fiz questão de dizer isso de coração ao prefeito que tomará posse dia 1 de janeiro”, disse em seu Facebook Brambilla. Apesar da atitude parecer óbvia ela é elogiável e não se repete em boa parte dos municípios brasileiros.

Quanto amor

Período de festas e final de mandato é mesmo tempo de aparar arestas e acabar com as rusgas. Prova disto foi a troca de afetos verbais entre o vice-prefeito Carlos Jacovetti (Rede) e o prefeito Nelson Brambilla (PT) durante a entrega das obras do prédio da Fatec, na última terça-feira (27). Jacovetti fez questão de, em seu último discurso em evento oficial do mandato, de proferir palavras do tipo “tenho muito carinho pelo Brambilla, apesar da política ter nos levado para caminhos distintos”. A referência é uma espécie de justificativa pública para o rompimento político ocorrido entre eles no período de eleição deste ano. Jacovetti não aceitou a decisão do grupo de Brambilla de apoiar o vereador Breno Cortella (PDT) como candidato a sucessor a cadeira de prefeito, tentou lançar sua própria candidatura a prefeito, mas acabou concorrendo à vereança, sendo eleito.

TORPEDO

“Parece-me prudente aguardar a decisão do Plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o caso concreto, pois, além de existirem diversos votos favoráveis à tese do candidato, a não concessão de eficácia suspensiva neste momento poderá acarretar realização de eleições suplementares possivelmente desnecessárias, caso o STF decida favoravelmente ao candidato eleito”.

Do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, na liminar de Pedrinho Eliseu, explicando as razões para decidir por mantê-lo no cargo de prefeito.