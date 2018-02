Transbordo inadequado: lixo continua jogado no solo

A cidade encantamento esconde, na Zona Leste, uma das imagens mais feias da sua história. Lixo esparramado pelo chão, com contato direto com o...

A cidade encantamento esconde, na Zona Leste, uma das imagens mais feias da sua história. Lixo esparramado pelo chão, com contato direto com o solo, e muitos urubus voando. O aterro sanitário virou lixão na década de 2000, agora é Complexo Municipal de Resíduos e Rejeitos (CMRR). O nome mudou, mas o cenário continua o mesmo de 10 anos atrás, aterrorizante.

O Ministério Público Estadual (MPE) e a Agência Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) acompanham e fiscalizam o caso. O inicio da operação da estação de transbordo de lixo domiciliar é apontado como a principal ferramenta para resolver o problema. O outro nó, o retorno da cooperativa de reciclagem já foi desatado.

A unidade de transbordo está localizada próxima ao Ribeirão das Araras, é uma área destinada para que o lixo coletado fique, temporariamente, antes de ser retirado e encaminhado para o aterro.

Sem funcionar, a Cetesb constatou que “na última vistoria foi verificado que o transbordo vem operando de maneira inadequada, com presença de resíduos espalhados no local”. A agência ambiental esteve três vezes em Araras, em 2017, em abril, maio e novembro.

Enquanto a estação não começa a operar, o lixo é descarregado dos caminhões no chão em uma área ao lado.

Em uma avaliação de 0 a 10, a Cetesb avaliou o transbordo de Araras em 5,7. De acordo com o secretário de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, Carlos Cerri, a estação de transbordo precisa de alguns ajustes. “Falta instalar umas placas, popularmente chamas de bico de pato”, informou.

A unidade foi entregue em 2016, na gestão do ex-prefeito Nelson Dimas Brambilla (PSB) e custou mais de R$ 800 mil. Em maio de 2017, a Cetesb emitiu licença de operação à Prefeitura, permitindo a utilização do local.

“Quando começamos a operar o transbordo em fase de testes constatamos que é inviável utilizá-la sem os bicos de pato. Quando o caminhão chega para bascular, metade cai dentro das caçambas da empresa responsável pela destinação e a outra metade cai para fora”, explicou. “Com essas placas, todo o lixo vai direto para as caçambas e acaba o problema de lixo no chão”, acrescentou.

Em reunião com o MP e a Cetesb, no dia 08, a Prefeitura informou que “a regularização da estação de transbordo deve ser regularizada em poucos dias”.

Em nota, a Cetesb informou que “esta prevista uma nova vistoria no local, nos próximos meses, quando será realizada nova avaliação da operação do transbordo e caso persista as condições inadequadas, serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis”.

A Companhia estadual ainda informou que tem cobrado da Prefeitura o início da operação e que em novembro, após advertir, os técnicos aplicaram a primeira multa no valor de R$ 3.855,00.

Acordo com Ministério Público

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre Ministério Público e Prefeitura para resolver as questões relativas aos resíduos foi renovado. O primeiro documento foi assinado em 2008, na gestão do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), renovada em 2010, com o prefeito Nelson Dimas Brambilla (PSB), prorrogado novamente em 2017.

O prazo previsto para resolver o problema, inicialmente, era 2012. Uma década se passou desde que o lixão foi interditado pela Cetesb, o primeiro compromisso de solução do problema foi firmado, mas a situação persiste. Agora a Prefeitura tem um novo cronograma de trabalho que vai até 2022.

O lixo de Araras desde 2008 é aterrado em Paulínia. Desde a interdição, na década passada, a empresa Estre e Cabo Ambiental possui contrato para transporte e destinação dos resíduos domiciliares.

Cooperativa está em fase de testes

Desde o começo do mês, cerca de 20 agentes ambientais estão trabalhando na reciclagem. Enquanto os cooperados estão formalizando a documentação da entidade, o trabalho começou em fase de testes.

A Prefeitura vai ceder equipamentos, dois caminhões, água e energia elétrica para a cooperativa. Uma empresa privada participará da iniciativa, comprando os materiais recicláveis e financiando a manutenção dos equipamentos utilizados. A empresa é a Technopaper, de Cordeirópolis.

Atualmente, cerca de 1% do lixo coletado é reciclado. A proposta é aumentar gradualmente 2% ao ano esse índice.

Por Luca Campagna

