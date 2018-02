Trailers ‘montam’ coberturas fixas em espaços públicos de Araras

O problema em si não é novo. Vem se arrastando – e se agravando, há pelo menos 20 anos em Araras, desde que a...

O problema em si não é novo. Vem se arrastando – e se agravando, há pelo menos 20 anos em Araras, desde que a Prefeitura parece ter perdido a capacidade de impedir a proliferação de carrinhos ou trailers de lanches irregulares, em praticamente todas as regiões da cidade.

Já tornado alvo de inquérito no Ministério Público, que cobra providências, o problema é tão complexo, que a própria Prefeitura já admitiu que a imensa maioria dos comerciantes desse segmento não possui alvará, documento que o município deixou de emitir há vários anos, apesar da constante pressão dos que desejam explorar mais e mais pontos para venda.

Em 2014, por exemplo, a Prefeitura disse ter informado ao MP que de 130 unidades, entre trailers e carrinhos em operação na época, apenas 10% possuíam alvará.

Já em 2016, a Tribuna chegou a publicar a informação veiculada pelo vereador Marcelo de Oliveira (PRB), que participou de audiência pública sobre o tema, dando conta de que na ocasião 200 pessoas aguardavam expedição de alvarás solicitados à Prefeitura.

Se há cerca de três anos, quando o quadro de descontrole e a falta generalizada de alvarás vieram à tona, a justificativa do poder público para a dificuldade de agir era a “necessidade” de várias famílias obterem renda com a atividade, de lá para cá, com a grave crise econômica e o aumento do número de desempregados, a questão ganhou ainda mais complexidade.

A necessidade de diversas famílias, muitas vezes, se choca com o correto uso do espaço público e com a realidade dos restaurantes e lanchonetes regularmente estabelecidos de forma convencional. Que têm, além das obrigações com a Vigilância Sanitária e Bombeiros, por exemplo, também as despesas com aluguel, água, energia elétrica, climatização, entre outras, além dos impostos e encargos previstos em lei.

A Prefeitura, em diferentes momentos, nas gestões de Warley Colombini (PSDB), Luiz Carlos Meneghetti (PPS) e Nelson Brambilla (PSB), já falou em cadastramento, legalização precária dos que já se encontravam, a certa altura, instalados, para então aplicar uma política mais restritiva e impedir novos casos, entre outras alternativas cogitadas.

Mas de concreto e visível, literalmente, o que mais se vê são novos trailers e, em vários, a instalação de grandes estruturas – inclusive as proibidas em lei municipal.

Sobressaindo na paisagem

Os exemplos aqui citados, é bom lembrar, não são nem de longe os únicos existentes. E não privilegiam uma ou outra região da cidade, mas praticamente todos os bairros.

Quem passa na região do Hospital São Luiz pode notar facilmente um desses preocupantes exemplos de ocupação irregular do espaço público. Um proprietário de trailer, num dos mais antigos pontos da região central, construiu recentemente uma ampla cobertura fixa, feita com bases de concreto, estrutura metálica e telhas de material plástico. Tudo está sobre a calçada.

Situação bem parecida, mas visualmente ainda mais inusitada, se vê no Parque Municipal Fábio da Silva Prado, mais precisamente na rua interna, margeando o Lago. Alguns proprietários de trailers também fizeram grandes estruturas metálicas, que receberam lonas como cobertura. É possível ver até mesmo vasos de plantas penduradas como decoração. Mesas, cadeiras, bancos, galões e caixas, térmicas ou não, também compõem o arsenal de equipamentos usados para as atividades.

Outro fenômeno é o uso de alguns trailers como suporte para placas cada vez maiores, em que são expostas propagandas variadas, de segmentos bem diferentes do da própria venda de lanches. O uso de lonas suspensas com cordas e outros materiais, também pode ser visto em diversos carrinhos menores, em vários outros pontos do Centro ou de bairros.

No Jardim Fátima, um trailer contíguo a uma praça possui, além de cobertura metálica sobre a calçada, parte da estrutura avançando sobre um dos canteiros. Uma espécie de “redoma”, feita com estrutura metálica perfilada, acomoda e “protege” mesas e cadeiras plásticas armazenadas no local.

O que diz a lei

O Código de Posturas do município (Lei Municipal 1.768/87) é minucioso ao estabelecer as regras para ocupação e uso do solo urbano por ambulantes, e também por veículos automotores para venda de lanches e refrigerantes, tipo que está particularmente especificado no Caderno VIII do Código, no Decreto 4.097/95, que constitui anexo da lei.

Ele diz que “veículos automotores para venda de lanches e refrigerantes, com capacidade de até 500 Kg, e regularmente vistoriados e/ou adaptados especialmente para esse tipo de atividade, somente serão autorizados em número total de 06 (seis), sendo apenas 01 (um) por logradouro em locais preestabelecidos, a título precário pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, obedecidas as disposições do Capítulo I deste Decreto. Parágrafo único ­ É terminantemente proibida a colocação de mesas, cadeiras, bancos ou qualquer tipo de objeto nas imediações dos veículos (passeio ou via pública)”.

O Código de Posturas também define distâncias mínimas desse tipo de equipamento de estabelecimentos comerciais convencionais do ramo de alimentação.

Já desde o ano passado, o vereador Marcelo de Oliveira apresentou ao prefeito Pedro Eliseu Filho (PSDB) proposta para decreto que regulamente a exploração de ambulantes em área específica – no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto.

O local, revitalizado em 2016, dispõe de uma área transformada em “praça de alimentação”, porém ainda com estrutura bastante precária, onde muitos ambulantes também se instalaram de maneira improvisada.

O documento apresentado pelo vereador, que não faz menção a outras partes da cidade, não foi alvo de nenhuma manifestação ou ação da Prefeitura.

O que dizem donos de trailers e a Prefeitura atualmente

Na quinta-feira e também ontem, a Tribuna conseguiu contato via WhatsApp com diversos proprietários de trailers de lanches cuja estrutura “adicional” de coberturas e outros itens é visível e não se enquadra na legislação vigente. A todos foram feitas, por mensagens, basicamente as mesmas perguntas, sobre alvarás e situações perante a Prefeitura.

A todos foi oferecida a condição de falarem sem que seus nomes fossem expressos nesta reportagem, tendo em vista que os entrevistados não constituem maioria – mas sim apenas uma pequena amostragem, da grande quantidade de situações em desacordo com a legislação. Ainda assim, de posse das perguntas, nenhum deles quis se manifestar.

Reiterando o contexto e os dados que demonstram o quanto esse quadro é antigo na cidade, não se restringindo absolutamente à administração atual, a reportagem encaminhou ainda uma série de perguntas à Prefeitura, por e-mail, na última quinta-feira.

Foram questionados pontos como a atual quantidade de ambulantes em atividade, bem como a de alvarás, situação relativa a eventuais novas expedições, bem como, especificamente, qual a posição da Prefeitura em relação às estruturas extras que estão sendo cada vez mais comuns em diversos pontos explorados, independentemente de terem ou não permissão do município.

A Prefeitura também foi indagada sobre eventuais planos e estratégias para atacar e resolver o problema.

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) disse que esse problema dos ambulantes sem alvarás é antigo em Araras. E que no momento, em virtude da atual crise econômica, não pretende barrar o trabalho desses profissionais.

Ainda defendeu que seu governo está atento com relação aos excessos cometidos por alguns ambulantes, e que a Fiscalização da Prefeitura está notificando quem está abusando na instalação de barracas ou a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas, atrapalhando os pedestres. E ainda que a Vigilância Sanitária também está fazendo um trabalho mais próximo, cobrando de cada ambulante o cumprimento das regras sanitárias.

