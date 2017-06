Trafegar pelas rodovias fica mais caro a partir de sábado

Os pedágios ficam mais caros a partir da meia noite do próximo sábado (1º) em todas as rodovias paulistas. O aumento autorizado pelo governo...

Os pedágios ficam mais caros a partir da meia noite do próximo sábado (1º) em todas as rodovias paulistas. O aumento autorizado pelo governo estadual oscila entre R$ 0,10 e R$ 0,30, conforme tabela divulgada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Em três praças que cercam Araras o reajuste será de R$ 0,10, sendo a de Leme que passará de R$ 7,30 para R$ 7,40, as duas de Limeira (Anhangüera e Bandeirantes) de R$ 5,80 para R$ 5,90 e a de Rio Claro de R$ 3,10 para R$ 3,20. O maior aumento foi autorizado para a praça de pedágio da SP-191, entre Araras e Conchal, de R$ 5,70 para R$ 6.

O motorista ararense que precisa viajar a São Paulo terá que desembolsar R$ 0,80 a mais a partir do próximo fim de semana, na comparação com o valor atual. Até amanhã (30), o motorista gasta R$ 62 – ida e volta – e passará a gastar R$ 62,80 pelo mesmo trecho.

A Artesp explica em nota que na maioria das praças o reajuste autorizado é de R$ 0,10 e R$ 0,20, valor que acompanha a inflação acumulada nos últimos 12 meses que foi de 1,57%, segundo IGP-M. Em oito concessionárias que administram rodovias, o índice contratual é do IPC-A e acumulado de 3,59% nos últimos 12 meses.

Pedágios arrecadaram R$ 36,6 bilhões desde 2011

De acordo com a Artesp, nos últimos seis anos (2011 a 2016) os pedágios geraram receita de R$ 36,6 bilhões e que foram investidos em obras, manutenção e operação de 6,9 mil quilômetros de rodovias sob concessão.

“Isso melhorou o tráfego e a segurança do usuário e, como resultado, 19 das 20 melhores rodovias do Brasil são do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, segundo levantamento técnico da CNT (Confederação Nacional do Transporte)”, informa nota.

No mesmo período, R$ 2,5 bilhões foram repassados para 264 prefeituras paulistas a título do ISS-QN, imposto municipal que incide sobre a tarifa de pedágio. Essa verba pode ser utilizada livremente pelas administrações municipais para investimentos nas cidades, de acordo com as principais demandas.