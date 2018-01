Trabalhadores da Santa Casa podem entrar em greve; salários seguem atrasados

Com problemas para receber os pagamentos em dia há meses, e ainda com parte dos salários de dezembro e do 13º não quitados, os...

Com problemas para receber os pagamentos em dia há meses, e ainda com parte dos salários de dezembro e do 13º não quitados, os funcionários da Santa Casa de Araras podem entrar em greve já na próxima sexta-feira (26). A informação foi confirmada à Tribuna pela diretora-presidente do Sinsaúde (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde) de Araras, Tereza Aparecida Mendes. Segundo Tereza, a greve já estava programada para acontecer na semana passada, mas em busca de uma solução menos traumática os trabalhadores esperaram os pagamentos até o último sábado (20).

O Hospital São Luiz, mantido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras não concluiu o pagamento do salário de dezembro e nem o 13º salário. Segundo o Sindicato, os salários de dezembro foram pagos em três parcelas e falta ainda 30% do salário de dezembro e 20% da segunda parcela do 13º salários a serem pagos pela Santa Casa.

Havia um acordo de que o pagamento do 13º fosse feito até sábado (20). Como isso não ocorreu os funcionários vão entrar em greve na sexta-feira (26). Antes disso, na quinta-feira (25) eles devem se reunir numa Assembleia. “Desde quando os atrasos começaram temos realizado Assembleias toda a quinta-feira”, revela Tereza Mendes. Segundo ela, os trabalhadores só não estarão em greve na sexta se todo o valor devido for quitado. Ainda não há perspectiva de quantos trabalhadores vão parar de trabalhar na sexta se não houver pagamento dos valores devidos.

Mesmo que os salários sejam pagos, os trabalhadores da Santa Casa devem permanecer em “estado de greve” (trabalhando, mas em alerta). Isso porque ainda há receio de atrasos nos salários de janeiro. A promessa é que no estado de greve todos trabalhem (caso os salários estejam em dia), mas caso haja atrasos, novas paralisações não estão descartadas.

Segundo a direção do Sinsaúde, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o Presidente da Câmara de Araras, Pedrão Eliseu (DEM) e a direção do Hospital São Luiz já foram oficiados do problema, ainda na segunda-feira (22) e já foram comunicados sobre a iminente greve marcada para sexta (26).

Segundo o Sinsaúde de Campinas o hospital ararense enfrenta vários problemas financeiros e há meses paga o salário dos funcionários de forma fracionada ou atrasada. “O Sinsaúde, está constantemente conversando com a administração da Santa Casa, e toda as quintas-feiras, realiza assembleias com os trabalhadores na subsede da entidade, sempre as 18h”.

“Sabemos da situação do hospital, mas os trabalhadores necessitam do salário integral para que assim, consigam sustentar suas famílias”, afirma a presidente da subsede de Araras, Tereza Aparecida Mendes, por meio de nota do Sindicato.

Santa Casa descumpriu acordo

Em audiência realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho em Campinas para discutir a situação salarial dos funcionários da Santa Casa, feita em dezembro, os administradores da instituição informaram que os atrasos no pagamento dos salários se deu pela falta do repasse de verbas pelo Estado.

Ainda assim a Santa Casa se comprometeu a pagar todo o 13º salário até o dia 20 de janeiro, mas a promessa ainda não teria sido cumprida, mesmo findado o prazo.

