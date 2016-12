Torneio de encerramento: Araras conquista pódios no tênis de mesa

No último sábado (3) a equipe de tênis de mesa de Araras, que é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e tem parceria com...

No último sábado (3) a equipe de tênis de mesa de Araras, que é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e tem parceria com o Sayão Futebol Clube, faturou três pódios no torneio de encerramento da temporada 2016, organizado pela FPTM (Federação Paulista de Tênis de Mesa).

As premiações envolveram nove mesatenistas ararenses. Na categoria infantil, os vice-campeões foram Reynald Defavari, Gustavo Remédio e Leonardo Poloni e os medalhistas de bronze, Daniel Guedes, Henrique Melão e João Pedro. No juvenil, um bronze ficou com os atletas Bruno Iamondi Pontes, Luiz Eduardo e Giovanni Brunialti. As disputas foram realizadas por equipes.

“Tivemos um ótimo desempenho neste campeonato da Federação Paulista, uma competição que reúne várias cidades do Estado. Os meninos estão de parabéns, disputaram de igual para igual com os concorrentes. Esses resultados mostram mais uma vez a força do trabalho que vem sendo realizado na modalidade em Araras”, comentou o técnico ararense Rodolfo dos Santos.

O Campeonato de Encerramento da Federação Paulista de Tênis de Mesa aconteceu no Centro Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado no bairro do Jabaquara, em São Paulo.

Top 16 da Liga Paulista

O próximo desafio da equipe ararense de tênis de mesa será o Top 16, da Liga Paulista de Tênis de Mesa, marcado para sábado (10), em Piracicaba. A etapa reúne os dezesseis melhores mesatenistas da temporada por categoria e ratings (competição por nível técnico).

Os candidatos ararenses aos melhores do ano são: Guilherme Romancini Rebelato (categoria – dente de leite), Kauê Valdeci Lourenço (categoria – pré mirim), Giovani Ruzzon de Jesus Ortega (categoria – mirim 1), Wayner Pires de Moraes (categoria – infantil 1), João Pedro Moraes Moreira (categoria – infantil 1), Gustavo Remédio (categoria – infantil 2), Lucas Barboza de Medeiro (categoria – infantil 2), Daniel Guedes (categoria – infantil 2), Vitor Mercatelli Rodrigues (categoria – juvenil 1), Luiz Eduardo Zancheta Lara Franco (categoria – juvenil 1), Eduardo de Lima Nicoletto (categoria – juvenil 1), Bruno Iamondi Pontes (categoria – juvenil 2), Mayara Cristina Nardi (juvenil feminino), Danilo César Cecagno (categoria – adulto), Felipe Fernandes dos Santos (categoria – adulto), Leonardo Correa Poloni (categoria – adulto) e Rita Augusta Alves (categoria – ladies).

Vale lembrar que, mesmo o Top 16 sendo um campeonato individual, os resultados obtidos no evento serão contabilizados na soma geral das cidades participantes da Liga Paulista.