Torneio de Damas reúne 14 competidores e premia os 4 melhores

Ocorreu no último sábado (13) o 1° Torneio Municipal de Jogo de Damas da cidade de Araras, categoria até 21 anos.

Ocorreu no último sábado (13) o 1° Torneio Municipal de Jogo de Damas da cidade de Araras, categoria até 21 anos. Com realização da Secretaria Municipal de Esporte, a competição aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes Nelson Ruegger e contou com a presença de 14 atletas.

O torneio foi conduzido pelo árbitro da Federação Paulista de Jogo de Damas, Lúcio Rodrigues Junior, motivo que torneio o evento de caráter oficial, inclusive valendo aos participantes pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Jogo de Damas.

Aberto para homens e mulheres, o campeão foi Bruno Seneme da Fonseca, seguido de Samuel Coelho Costa, Rafani Aline Januário e Lucas Donizetti Vieira. Os quatro melhores subiram ao pódio e receberam troféus das mãos do secretário de Esporte Douglas Marcucci, e do professor responsável pela modalidade na Secretaria de Esporte, Fernando Franchini.

Um dos objetivos do torneio foi buscar nos talentos para completar a equipe que irá representar a cidade em futuras competições. A Secretaria de Esporte já conta com uma escolinha de damas e xadrez todas as quartas-feiras, das 14h às 15h30, no Ginásio Nelson Rüegger. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3544-8347.