Torcedor Símbolo – O Elétrico

Longos anos já são passados, havia em nossa cidade, naquela época, por volta de 1940 mais ou menos, uma fábrica de rolha metálica, mais conhecida como tampinha de garrafas. Isso graças o pioneirismo do hoje saudoso José Dante Rodini.

Referida fábrica ficava próxima ao cruzamento da linha da Fepasa, para quem vai ao Cemitério Municipal. Na esquina havia um bar e, no fundo, uma chácara do Sr. Rodini, onde ficava a fábrica, cujo gerente era o Albertino de Souza.

Uma curiosidade: naquela época, eu e meus irmãos, ainda todos crianças pequenas, minha família e alguns vizinhos, recebíamos do Sr. Rodini várias sacas contendo milhares de tampinhas de garrafas em nossa casa. Nosso trabalho era separar as que estavam com defeitos, depois, dentro de cada tampinha, colocávamos um selo branco redondo apropriado e tampava com uma rolha.

Quando o Sr. Rodini tinha pedido urgente, a família toda se movimentava, como um formigueiro. Todos trabalhavam, desde o mais caçula. Um esparramava as tampinhas sobre a mesa, outro colocava o papelzinho dentro, outro a rolha, e os mais velhos iam colocando as rolhas com os dedos para ficarem firmes. Era gostoso e divertido, e um dinheirinho a mais entrava no orçamento da família.

Pois bem, nessa fábrica trabalhava o Sr. Antonio, mais conhecido por Elétrico, magrelo, mas forte, era também carroceiro. Ia na Nestlé buscar o material, isso é, as folhas que se transformavam em tampinhas. O Elétrico, sempre sorrindo e com gostosas gargalhadas, só falava em futebol, e se deliciava com os derbys da cidade, entre o Operário FC e Comercial FC.

Era uma pessoa simples, muitas vezes quebrava o silêncio nos estádios e nas ruas da pequena Araras com sua gargalhada. E quem ganhava com isso era o futebol. Era um apaixonado pelo Operário FC.

Ao Torcedor Símbolo, Sr Antonio, o Elétrico, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.