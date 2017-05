Torcedor Símbolo – Irio Dario Delbem

Muitos anos já são passados, bem ali no coração da Praça Barão de Araras, onde está hoje localizada a agência do Banco Itaú...

Até aí tudo bem, mas a figura do proprietário do Bar Palace, Sr Irio Dario Delbem, era um verdadeiro apaixonado torcedor do Comercial FC. Em vida, nosso homenageado exerceu a profissão de barbeiro e também chegou a comandar o serviço de bar do Clube Ararense.

Mas voltamos ao futebol, era considerado um ferrenho torcedor do Comercial FC. Segundo pessoas da época, ele tinha uma característica diferente, isto é, quando ele ia nos jogos do Comercial, no Estádio Joel Fachini, ele levava sempre um saquinho contendo sal e um guarda-chuva todo enrolado.

Como torcedor símbolo do Leopardo, não parava um minuto, sempre trocando de lugar, gritando, xingando o juiz, principalmente quando o Comercial era prejudicado. Aí as coisas ferviam… O Irio colocava um pouco de sal na boca para não ficar rouco, de tanto torcer e xingar o coitado do árbitro.

Você deve perguntar: e por que ele levava o guarda-chuva? Levava para enfrentar o juiz caso prejudicasse o Comercial FC.

Quando o Comercial vencia o rival ou conquistava um título de campeão, o Bar Palace varava a noite festejando e tudo girava em torno desse torcedor símbolo, que hoje homenageamos.

Irio Dario Delbem nasceu em 30 de abril de 1914, e se estivesse vivo nesse ano estaria completando 103 anos de vida. Porém, veio a falecer em 1 de agosto de 1963.

Ao esportista Irio Dario Delbem, com recordações e lembranças, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.