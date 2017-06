Torcedor Símbolo – Carlos Favetta

Quem não se recorda daquele carpinteiro profissional, amante e apaixonado por uma pescaria? Carlos Favetta, em vida, foi um dos amantes do futebol....

Foi um destacado confrade Vicentino em épocas passadas, presidente por longos anos da Conferência de Nossa Sra do Patrocínio, tesoureiro do Dispensário, ajudou a construir aquela bonita sede social. Longos anos pertenceu à Irmandade do Santíssimo da Igreja Matriz, e profissionalmente era corretor de seguro da Sul América.

Era um torcedor símbolo do Comercial FC, não perdia um jogo do Leopardo da Paulista. Ai se alguém falasse mal do Comercial FC perto dele… Tinha que ouvir um grande sermão do velho guerreiro.

Foi um grande incentivador do Comercial FC. Mesmo presente nos estádios de futebol vendo o jogo, levava sempre junto seu radinho de estimação, para acompanhar as narrações esportivas do jogo. Era apaixonado torcedor da SE Palmeiras, capital.

Para que seu nome ficasse perpetuado para a história, uma das ruas de nossa cidade, que fica no José Ometto IV, leva o seu nome. Carlos Favetta nasceu em 14/06/1911. Era uma sexta feira, 20 de abril de 1990, quando falecia Carlos Favetta, com 79 anos de idade.

A esse Torcedor Símbolo do Comercial FC, as homenagens de Reminiscências Esportivas.

85 anos de idade

Hoje quero homenagear também o Toninho Adolfo, que completa 85 anos de idade neste domingo, dia 11 de junho. Foi um excelente ciclista no passado, sempre representando a cidade de Araras nas competições oficiais.

Na foto vemos Zinho Adolfo, Toninho Adolfo e Fausto de Castro, durante disputa de ciclismo nos Jogos Abertos do Interior de Piracicaba, em 1955. Além dos três, também fizeram parte daquela equipe ararense o Laerte Daltro.

Dia dos Namorados

Na próxima segunda-feira, comemora-se o dia dedicado aos namorados. Quantas recordações, lembranças, saudades dos momentos felizes da nossa juventude, as paqueras, dando volta em torno do jardim da Praça Barão de Araras, ou sentado em um banco saboreando uma pipoquinha, ouvindo as músicas selecionadas pela rádio Zurita, enquanto alguns aguardavam o horário do cinema no Santa Helena.

Os ponteiros do relógio da Matriz giravam rapidamente, era hora da despedida, do boa noite, dos sonhos, aguardando o próximo encontro.

Valsa de Despedida

Adeus amor, eu vou partir

Ouço, ao longe, um clarim

Mas onde eu for, irei sentir

Os teus passos, junto a mim

No céu, na terra, onde for

Viverá o nosso amor.

Adeus amor…