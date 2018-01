Torcedor emblemático do União São João é sepultado

Torcedor emblemático do União São João, Evair Siviero, mais conhecido como Formigão, faleceu nesta terça-feira (30). Figura que chamava atenção por usar farda de...

Torcedor emblemático do União São João, Evair Siviero, mais conhecido como Formigão, faleceu nesta terça-feira (30). Figura que chamava atenção por usar farda de policial militar, ele tinha 64 anos e foi sepultado ontem no Cemitério Municipal.

Formigão costumava ser visto nos eventos esportivos da cidade ao lado de policiais e perincipalmente nos jogos no clube da cidade. Além de torcer, ele recolhia copos descartáveis jogados pelo chão no estádio, mostrando que sempre estava ligado com o meio ambiente mesmo antes disso virar uma preocupação nacional.

Formigão também era portador de Síndrome de Down e se tornou um símbolo de superação e alegria para quem convivia com ele. Evair recebeu inúmeras manifestações de carinho e homenagens nas redes sociais por conta de seu falecimento.

O time do coração de Formigão está sem atuar no futebol profissional desde o final de 2014. O União São João atualmente buscaria recursos para voltar a campo.