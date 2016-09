Todos os candidatos prometem câmeras de monitoramento

Todos os cinco candidatos a prefeito de Araras prometem instalar câmeras de monitoramento de segurança em toda a cidade, porém não dizem como conseguirão...

Todos os cinco candidatos a prefeito de Araras prometem instalar câmeras de monitoramento de segurança em toda a cidade, porém não dizem como conseguirão a verba – nem custos previsíveis para o projeto – para implantar o sistema. Dos cinco, apenas o candidato Eduardo Severino (PTN) pondera que é preciso saber se a Prefeitura tem dinheiro em caixa para realizar o investimento.

Na série de entrevistas com os cinco candidatos a prefeito realizada pela Tribuna em agosto, todos citaram a necessidade para implantar câmeras de segurança na cidade.

A medida não é nova e também foi defendida, inclusive, pela atual administração do prefeito Nelson Brambilla (PT), mas atualmente poucos pontos da cidade contam com câmeras, sendo o Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago) com maior concentração – 32 – e com central de controle.

Mesmo princípio é defendido pelos representantes das forças de segurança da cidade – Polícias Militar e Civil, além da própria Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. Porém, os custos milionários barram a implementação.

Durante entrevista, todos os cinco candidatos foram unânimes ao defender a ideia e citaram o projeto “Muralha Digital”, que começou a operar em Limeira a partir de setembro de 2014. Tribuna apurou que foram instaladas 41 câmeras em 14 pontos estratégicos da cidade vizinha – que inclui todas as entradas e saídas – e as câmeras permitem realizar mapeamento de cada veículos mediante leitura da placa.

Tribuna também apurou que o sistema faz o cruzamento de dados baseados em registros policiais e tem participação da Guarda Municipal e das Polícias Civil e Militar. A tecnologia permite reconhecimento óptico e identificação da placa dos veículos.

O projeto de Limeira ficou conhecido na região, tanto que outras cidades adotam mesmo sistema como a também vizinha Cordeirópolis. Pelos números da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), em 2014 – ano que a “Muralha Digital” entrou em operação, Limeira registrou 554 roubos de veículos e 1.423 furtos. Em 2015, foram registrados 308 – queda de 44,40% – roubos e 1.041 furtos – queda de 26,8%.

Breno Cortella fala em implantar câmeras em toda a cidade

Em entrevista para Tribuna o candidato a prefeito de Araras, Breno Cortella (PDT), disse que pretende instalar câmeras de monitoramento de segurança.

“Vou implantar o projeto ‘Muralha Digital’ que eu fui conhecer já há alguns anos, mesmo antes de Limeira implantar. Cordeirópolis implantou também esse ano. Alguns anos eu já fui conhecer e já tenho defendido, e tem em Cosmópolis, São Caetano, Jundiaí, que foram cidades pioneiras nessa implantação de câmeras”,

“A ação é muito efetiva, porque cruza essas informações com os dados de ocorrências, de furtos ou de outras ocorrências de criminalidade. Então implantar câmeras nas principais vias de acesso da cidade, nas entradas e saídas, nas principais vias de acessos aos bairros, é um processo importante de implantação que tem que se fazer um projeto geral, um projeto global de implantação disso, e uma gradual implantação ao longo de quatro anos”.

Bonezinho defende projeto semelhante ao de Limeira

O candidato a prefeito de Araras, Bonezinho Corrochel (PTB), também prometeu sistema semelhante ao de Limeira de monitoramento com câmeras de segurança. Disse que foi conhecer pessoalmente o modelo adotado na cidade vizinha.

“A “Muralha Digital” está em meu Plano de Governo e eu estive pessoalmente em Limeira. Todas entradas e saídas de Limeira têm esse sistema que são câmeras de monitoramento modernas. A hora que esse veículo entra em Limeira a câmera já ‘fecha’ na placa, joga no sistema, já vê se esse veículo é furtado. Se não for furtado vê também se o IPVA está atrasado. É um sistema de última geração”.

“Eu estive com o capitão da PM (Polícia Militar) e ele até me deu um dado importante que em junho de 2016 tivemos cerca de 40 veículos furtados no nosso município. Mais de um veículo por dia furtado e o índice é principalmente na região central, ali próximo da Santa Casa”.

Paulinho afirma que já tem pontos principais para instalar câmeras

Paulinho Nascimento (PSD) – candidato a prefeito de Araras – também frisou sobre a importância da instalação de câmeras de monitoramento de segurança na cidade e disse que já tem pontos que podem ganhar os aparelhos.

“Pontos principais nós temos. Na região central e do nosso comércio”, disse. O candidato complementa e disse que o benefício pode ser estendido para outros bairros da cidade e não apenas na região central.

“Nas regiões que nós temos comércio, ou que dê condições para a gente implantar, em outras regiões sendo na zonas norte ou leste. Em todas as regiões da cidade onde tenha um comércio um pouco mais ativo e, principalmente, nas entradas e saídas de nossa cidade”.

“Se isso já está funcionando na cidade vizinha, porque não pode funcionar na nossa cidade? Entendo que é importante, é necessário, e nós temos nosso plano o item que trata desse assunto”.

Pedrinho disse que defendeu cidade inteligente em 2008

O tucano Pedrinho Eliseu (PSDB) recordou durante entrevista concedida para a Tribuna que defendeu o uso da tecnologia na administração pública ainda em 2008, quando foi candidato a prefeito. Ele também frisou que seu projeto não inclui somente o uso da tecnologia para a segurança pública, mas também outros setores.

“Nós lançamos a Infovia no Teatro e a síntese de nossa ideia é a questão das cidades inteligentes – onde primeiro de tudo existe uma completa integração da administração com a tecnologia, com a internet”. O Infovia consistia no uso da tecnologia com fibra ótica para estender câmeras e uso de monitoramento para todos os setores da Prefeitura e que se encontram em toda a cidade.

“É preciso que haja um controle por câmeras de vigilância e que não só consigam identificar veículos, mas perfil (fisionomia) da pessoa e identificar as características de quem estamos falando e outras situações mais. É preciso ressaltar que na outra ponta a administração pública precisa fazer um esforço maior”.

Du Severino disse que Prefeitura precisa ter dinheiro para implantar

O candidato a prefeito de Araras, Eduardo Severino (PTN), foi o último a ser entrevistado pela Tribuna no dia 25 de agosto, e sua entrevista na íntegra será publicada na edição impressa do próximo sábado, dia 24 de setembro. Ele disse que a Prefeitura precisa acompanhar a modernidade. Porém, ao contrário dos demais candidatos, ponderou sobre a necessidade de ter dinheiro para realizar o investimento em um sistema de monitoramento com segurança com câmeras.

“Se a Prefeitura tiver dinheiro para fazer, acho prioridade. Primeiro nós temos que ver se tem dinheiro”.

“Que não seja em um primeiro momento em 100%, mas que se comece já, entendeu? Ao implantar as câmeras você melhora a segurança de todos. Isso é um jeito de você coibir a criminalidade e é importante e eu acho que até já deveria ter sido feito”.