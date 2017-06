Tô voltando O reforço que o Corinthians busca para a defesa pode se tratar de um velho conhecido da torcida. Campeão da Libertadores...

Tô voltando

O reforço que o Corinthians busca para a defesa pode se tratar de um velho conhecido da torcida. Campeão da Libertadores em 2012, o zagueiro Leandro Castán entrou na mira do Timão nas últimas semanas e vem sendo minuciosamente avaliado pelo clube. Emprestado ao Torino até dia 30, ele tem mais dois anos de contrato com a Roma, mas um novo empréstimo é cogitado. Aos 30 anos, ele teve avaliação positiva do departamento de análise de desempenho do Timão.

Reforço

Depois de tentar e não conseguir a contratação do volante Fernando Bob, que pertence ao Internacional, mas atua por empréstimo na Ponte Preta, a diretoria do São Paulo já está de olho em outro meio-campista para reforçar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro: o também volante Petros, que teve passagem pelo Corinthians e hoje defende o Bétis, da Espanha. O Tricolor fez uma consulta aos representantes do atleta para saber quais seriam as condições de um possível negócio.

Espião

A derrota para o São Paulo no sábado passado, pela terceira rodada do Brasileirão, ainda remói Cuca. Não pelo resultado no Morumbi em si, mas porque o técnico do Palmeiras até agora não se conforma com o fato de o adversário ter se armado com três zagueiros, assim como ele. Cuca jura não ter espelhado o desenho tático de Rogério Ceni. Ao contrário. Suspeita que o treinador rival é que possa ter obtido informação privilegiada. Suposição que não é sequer levada a sério no Tricolor.

Da-lhe Pastor

Ricardo Oliveira não vive o seu melhor momento com a camisa do Santos, mas o torcedor ainda tem bons motivos para esperar por gols do camisa 9 contra o Corinthians, neste sábado, às 19h (de Brasília), na arena do rival, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Prestes a completar o 150º jogo pelo Peixe, o atacante apresenta bom aproveitamento em clássicos. São 17 gols em 24 jogos contra os rivais, desde a chegada ao clube, em janeiro de 2015, média de 0,7 gol por partida.

Motivação

Aos 39 anos, Buffon tem muita história para contar. Com inúmeras conquistas nacionais com a Juventus e a Copa do Mundo de 2006 pela seleção da Itália, o goleiro segue almejando mais na sua carreira. Neste sábado, ele tentará erguer a taça da Liga dos Campeões pela primeira vez. E essa vontade de ir além vem do aprendizado com companheiros e adversários. Se a chegada do brasileiro Daniel Alves o tem motivado ainda mais, o principal jogador do Real Madrid também é, em sua opinião, um modelo a ser seguido.