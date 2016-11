TJ mantém condenações de Meneghetti e Marcelo Fachini por uso de veículos da Guarda

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo manteve a condenação do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), do empresário, radialista e ex-vereador Marcelo Fachini...

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo manteve a condenação do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), do empresário, radialista e ex-vereador Marcelo Fachini (PMDB) em ação de improbidade administrativa. Ambos foram condenados devido ao uso de veículos da Guarda Municipal como “segurança particular” defronte a Rádio Fraternidade, de propriedade de Fachini. Eles já haviam sido condenados em primeira instância, mas recorreram da decisão. O Ministério Público também não ficou satisfeito à época e recorreu.

Há pouco mais de um mês foi divulgado o acórdão no qual os desembargadores do TJ de São Paulo mantiveram a condenação. A turma julgadora foi composta por Decio Leme de Campos Júnior, Sidney Romano dos Reis e Reinaldo Miluzzi.

De acordo com o relator do caso, o desembargador Leme de Campos, os corréus Marcelo Coelho Fachini e Marilda Gentili Fachini foram beneficiados pelo ato de improbidade, de forma direta ou indireta, nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.429/92.

O desembargador ainda cita o posicionamento do Ministério Público, reforçando que “os apelantes valeram-se dos serviços prestados pela guarda municipal de Araras, tomando a instituição como segurança particular para a rádio em que são proprietários. Portanto, houve direto benefício do serviço público prestado.”

O desembargador rechaçou ainda que houve prescrição para Marcelo e Marilda, como pleiteava a defesa deles. Ambos haviam sido condenados a cinco anos de inelegibilidade em 2015.

No documento assinado por Leme de Campos, ele reforça que o comandante da Guarda na época, José Antonio Prado, expediu uma Comunicação Interna determinando que “a viatura do Setor 04 faça PR, no portão de entrada da Rádio Fraternidade, no horário das 03:50 às 4:10 horas, diariamente de Segunda a Sábado. Na impossibilidade desta, a missão deverá ser coberta pela viatura do Setor 02”, o que caracterizou a improbidade, pelo uso dos veículos da guarda para proteger bens particulares.

Segundo o desembargador, “testemunhas inquiridas comprovaram que o proprietário da Rádio Fraternidade e corréu nos autos, Marcelo Coelho Fachini, possuía participação política ativa em favor da então administração do Prefeito Municipal Luiz Carlos Meneghetti”, também condenado por ter permitido que os veículos da guarda fossem usados fazendo posto defronte a rádio.

“Houve, portanto, utilização de serviços públicos do Município com desvio de finalidade, vulnerando-se princípios da Administração Pública, assim os da moralidade e da legalidade. Os requeridos valeram-se de serviço público municipal em benefício próprio, em extensão inadmissível do conceito de ‘res publica’ para propósito que não se justificava”, reforça Leme de Campos.

O desembargador pouco alterou a decisão que já havia sido tomada pelo juiz Antonio César Hildebrand e Silva, na 3ª Vara Cível do Fórum de Araras, em setembro do ano passado. “Os atos de improbidade ficaram devidamente caracterizados no caso em apreço, não só pela afronta ao princípio da moralidade e pela lesão ao patrimônio público, como também pela manifesta ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que os requeridos agiram em total desrespeito aos ditames da Constituição Federal”, entendeu.

A turma de julgadores deu provimento parcial ao recurso de Ivan Roberto Mendes Costa, reduzindo o valor da multa civil, “a fim de que seja adotado como parâmetro o valor da remuneração que era percebida por ele na época dos fatos e para afastar a sua condenação em litigância de má fé”. Ivan tinha recorrido pela improcedência da ação, alegando que houve sua atuação imediata para exoneração do comandante da Guarda Municipal na época. Mesmo assim permaneceu o restante de sua condenação.

Ex-secretário Ivan Costa e Fachini já recorreram; Menegheti também vai recorrer

O empresário Marcelo Fachini confirmou na segunda-feira (14) que recorreu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) porque desde o início da ação sempre acreditou que as decisões foram injustas. “Sempre tentamos fazer a Justiça entender que não pedi nada para o prefeito”, contou ele.

Fachini ainda garantiu não ter perdido os direitos políticos. “Só perde quem for condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito”, defende, alegando estar tranqüilo e que o STJ irá acatar sua versão.

“Isso é uma injustiça”, lamentou o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti, que garantiu que também vai recorrer. “Absurdo isso, porque como o prefeito ia saber? O próprio Ivan, que era secretário (de Segurança) disse que não sabia. Isso competia ao diretor da Guarda”, explicou Meneghetti, esclarecendo que naquela época alguns setores da Guarda ficavam em pontos espalhados da cidade, mas nada para favorecer comerciantes ou empresários.

Há pouco mais de duas semanas o empresário Marcelo Fachini recorreu oficialmente da decisão ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). A defesa dele cita que o acórdão afrontou os dispositivos legais e pede que o STJ reconheça a prescrição da ação de improbidade administrativa, alegando ainda ilegitimidade de partes ou a improcedência da demanda em relação aos recorrentes Marcelo Coelho Fachini e Marilda Gentile Fachini.

A mesma defesa de Fachini ainda alega que o acórdão do TJ paulista afrontou dispositivos legais e a jurisprudência do STJ “quando aplicou indistintamente a todos os réus o termo a quo aplicável apenas ao corréu Luiz Carlos Meneghetti”.

Ainda sustenta que o prazo prescricional para os referidos réus teve início em 2005, e não em 2008, quando terminou o exercício do segundo mandato de Meneghetti.

O ex-secretário de Segurança da época, Ivan Roberto Mendes Costa, não foi encontrado para falar sobre o assunto, mas a defesa dele também recorreu. Para a defesa de Ivan, “fora dada interpretação divergente ao posicionamento do STJ pelo TJSP ao condenar o recorrente ao pagamento de multa civil de dez vezes o valor de sua remuneração. Além disso a defesa dele alega que “a participação do recorrente se deu unicamente em razão deste ser formalmente à época Secretário de Segurança”.