Tirando o pé Repercutiu pela cidade a notícia publicada exclusivamente pela Tribuna no último sábado (16) sobre a iminente instalação da empresa Better Beef...

Compartilhe em suas redes sociais!

Tirando o pé

Repercutiu pela cidade a notícia publicada exclusivamente pela Tribuna no último sábado (16) sobre a iminente instalação da empresa Better Beef na vizinha cidade de Cordeirópolis – a empresa era cogitada para se instalar em Araras. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) admitiu que o governo negociava com a empresa e “para não ser deselegante” ele se limitou a revelar que a administração municipal descobriu algumas empresas do mesmo segmento que deixou o governo “na posição de alerta”. Pedrinho citou que algumas empresas são alvo de inquéritos pela Justiça Federal em assuntos relacionados a sonegação de impostos. Ele garantiu não querer fazer “juízo de valor de ninguém” e defendeu a importância da empresa frigorífica, mas admitiu que as negociações perderam força após essa constatação. Outro detalhe: circula informação de que a área a ser desapropriada pela Prefeitura de Cordeirópolis estaria hipotecada.

Centro de Distribuição

Além de ter se aproximado muito da empresa Better Beef nas últimas semanas, o governo municipal da vizinha Cordeirópolis já trabalha concentrando esforços para atrair a Rede Savegnago a instalar seu Centro de Distribuição naquela cidade. A meta é ambiciosa, justamente porque o Savegnago ainda está finalizando seu mais novo Centro de Distribuição, o de Araras. Nomes ligados ao governo da vizinha cidade garantem que o trunfo na manga seria ceder à rede um terreno – em Araras ela precisa pagar aluguel pelo espaço. Todavia, pessoas ligadas ao governo ararense insistem que nenhuma Prefeitura circunvizinha tem recursos para ceder áreas desta maneira e relembram que o Savegnago está aplicando recursos milionários no Centro de Distribuição ararense; ou seja, não teria sentido uma aplicação grande de dinheiro para um usufruto tão curto.

Oposição forte

Após encerrar o primeiro ano do mandato a coordenação política do prefeito Pedrinho Eliseu tem tido dificuldades na Câmara. Pedrinho começou o ano com praticamente nenhum opositor e termina o ano com Jackson de Jesus (Pros), Deise Olímpio (PSC) e Regina Corrochel (PTB) engrossando o discurso e firmados como opositores. Além dos três o vereador Francisco Nucci (PR) tem adotado um discurso “light”, mas em diversas votações tem acompanhado o grupo de oposição, assim como o vereador Marcelo de Oliveira (PRB), que ora pende para a situação, ora para a oposição.

Breno e Paulinho fora?

Ao menos circula nos bastidores a informação de que os ex-candidatos ao cargo de prefeito de Araras, Breno Cortella (PDT) e Paulinho Nascimento (sem partido), não devem colocar seus nomes em disputas a deputado estadual ou federal. Breno estaria abrindo mão para fortalecer ainda mais a candidatura de Nelson Brambilla (PSB) e Paulinho Nascimento estaria atarefado profissionalmente, e por questões pessoais não estaria disposto a enfrentar a disputa. Há quem cogite até uma possível dobrada Brambilla e Bonezinho Corrochel (PTB), sendo o primeiro para deputado federal e o segundo para estadual – mas a informação não é confirmada por nenhum grupo. A meta é desencorajar outros então pré- candidatos a deputado estadual. Nomes como dos vereadores José Roberto Apolari (PTB) e Jackson de Jesus (Pros) também estariam cogitados para uma disputa.

Sumiço do MBL

Com protestos intensos em 2014, 2015 e 2016, o MBL (Movimento Brasil Livre) acabou saindo de cena em Araras e no Brasil, mesmo com reformas impopulares do governo federal e escândalos de corrupção vinculados a nomes intimamente ligados ao presidente Michel Temer (PMDB). Há quem diga que o MBL tem atuado “em nome da estabilidade do país” (e por isso o silêncio das ruas), mas não há como se esquecer que o movimento hoje tem forte ligação com partidos políticos no poder – em Araras o MBL tem vínculo profundo com o PSDB e legendas vinculadas ao governo, e ao menos meia dúzia de seus ‘cabeças’ são contratados como comissionados na Prefeitura. No início do ano houve até discurso na Câmara, feito por um líder do MBL, de que o Movimento iria manter seu papel fiscalizador do governo, mas é até contraditório esperar que o MBL fiscalize ele mesmo. Seria incoerente, no mínimo.

Protegendo altos salários

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, derrubou a Medida Provisória editada pelo presidente Michel Temer que adiou para 2019 o reajuste salarial e aumentou a alíquota previdenciária de parte dos servidores públicos federais. A derrubada foi requerida pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) e acaba protegendo os que ganham muito acima da média da população em geral. É salutar reforçar que essa alíquota afetaria somente os servidores da União que ganham acima do teto do INSS (de R$ 5.531,31). A medida alterava de 11% para 14% a alíquota previdenciária de quem ganhava acima dos R$ 5.531 e iria impactar nos ganhos de mais de 700 mil servidores – o que o governo garante que traria uma economia bilionária. Além disso iria adiar de 2018 para 2019 o reajuste salarial dos funcionários do Executivo.

Com o pires na mão

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) disse nesta semana que Araras não pode mais depender quase que exclusivamente dos governos estadual e federal, justificando a desafetação das áreas dos distritos industriais para incentivar a vinda de novas empresas. A Prefeitura está doando vários lotes a empresários que protocolaram suas intenções de expansão de seus negócios. A solenidade para tratar desse assunto aconteceu na quarta-feira (20), no Casa da Memória Pedro Pessotto Filho. Pedrinho disse que Araras não pode mais ir a Brasília com frequência e ficar com o “pires na mão”. Em seu discurso, disse que o Brasil passa por sua maior crise da história recente, não apenas econômica, mas também política e judiciária. E fez questão de elogiar a Câmara Municipal que votou a favor do projeto de desafetação.

Cutucada

O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), discursou nesse evento com os empresários na Casa da Memória, e relembrou a época em que foi prefeito, na década de 1990. Disse que o Índice de Participação do ICMS de Araras no “bolo” do Estado de São Paulo, hoje, é inferior ao período em que foi prefeito (1993/1996). Criticou as últimas administrações que não teriam se preocupado com a industrialização do município, o que manteria Araras no topo dos municípios com alta arrecadação com o ICMS.

Guia e Distrito Industrial

O secretário de Desenvolvimento, Edson Luzetti, informou que a Prefeitura está providenciando um Guia de Investimentos, com informações e dados sobre o município a serem entregues em feiras e consulados, com o objetivo de atrair investidores. E que o foco de sua Secretaria, em 2018, será conseguir áreas para a abertura de um novo Distrito Industrial. Apesar de época de baixa arrecadação, o governo municipal não esconde o desejo em querer adquirir área nobre próxima à Anhanguera para criar o sexto Distrito Industrial da cidade.

Ensino superior

Ele tentou segurar a informação, mas não conseguiu… Durante esse evento com os empresários na Casa da Memória, aproveitando a presença do empresário Luiz Péricles Michielin, que é membro do Conselho do Profima e tem uma relação bem próxima com o Senai, o prefeito Pedrinho Eliseu disse que está trabalhando para que a nova escola do Senai de Araras se transforme numa faculdade, oferecendo também cursos de ensino superior.

TORPEDO

“Eu não pisei no freio, mas eu desacelerei o projeto, o processo, para que a gente consiga ter a segurança necessária para que a gente consiga ter conversas com eles de maneira altiva”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu, ao citar negociações com a empresa Better Beef para que ela se instale em Araras.