Tipos de chefes – Por Antonio Andreazi Filho

Seja qual for o lugar onde você trabalhe, uma coisa é certa – você sempre terá um chefe! Mesmo aqueles que almejam abrir um negócio próprio não devem se iludir, pois os clientes serão seus chefes. E, acredite, eles são implacáveis!

A palavra chefe passou a ter atualmente uma conotação um pouco mais negativa quando comparada a outras como líder ou gestor. Ela simboliza o fato de ter alguém no degrau de cima da organização à quem você deve prestar contas. Esta pessoa também pode ser a responsável por dias melhores ou piores na sua vida, dependendo de quem seja. Daí o sonho de quase todos de poder trabalhar sem chefe!

Bem, mas já que temos de encarar as realidades da vida, vamos aos tipos mais comuns de chefe e como lidar com eles:

Beija-flor – Este chefe bate asas o dia todo, vive enfiado em salas de reuniões e raramente tem tempo para conversar. Quer saber de tudo que se passa, mas não consegue acompanhar nada. Para este perfil você deve enviar convites formais para reuniões e posteriormente um resumo dos pontos discutidos.

Extrato de tomate – Tudo fica concentrado nele. Analisa tudo de maneira minuciosa e geralmente gosta de burocracia. Você e os outros subordinados devem incentivá-lo a delegar mais começando com pequenas tarefas, assim ele pode se dedicar a coisas mais estratégicas. Mostre sempre que você está crescendo profissionalmente quando tem autonomia para trabalhar e ele aprenderá a confiar mais na equipe que tem.

Relógio de parede – controla o horário que os funcionários chegam ao trabalho, o tempo de almoço e o horário que vão embora. Mas não consegue acompanhar as tarefas, já que passa o tempo todo verificando se alguém está na internet na hora do expediente. Para este tipo de chefe, o melhor é fazer uma vaquinha no aniversário dele e dar um relógio de presente. Ele vai adorar.

Alpinista – usa o trabalho de seus funcionários para galgar posições superiores na empresa. Mostre que seu trabalho é importante e que merece destaque. Diga que aprecia sua habilidade interpessoal e ele lhe ensinará segredos para subir na escala corporativa.

Exterminador do Futuro – geralmente aquele que assumiu o posto recentemente e quer mostrar resultados de curto prazo a qualquer preço para impressionar. Para isso sai cortando custos sem maiores análises e troca toda a equipe. Espere a poeira abaixar e ajude-o a construir planos de médio e longo prazos. Leve-o também para visitar clientes, de preferência aqueles bem chatos, assim ele terá uma ideia da vida como ela é. Quanto antes ele entender do mercado, melhor para todos.

Zero a Zero – É o chefe medroso, inseguro, e que geralmente não tem preparo para ocupar a posição que lhe foi atribuída. Para ele, o empate é bom resultado. Tem medo de ousar e não consegue levar a equipe a um patamar superior. Teme que o subordinado tome o seu lugar. Você e o restante da equipe devem mostrar que podem realizar um trabalho que alcance resultados melhores. Mostre também que você respeita a hierarquia, mas deseja ter seu trabalho reconhecido.

Estrela – Ninguém pode brilhar mais que ele e tende a valorizar somente perfis parecidos com o seu. Usa o conhecimento e a competência de seus funcionários para pegar todo o mérito para ele. É preciso paciência e maturidade para lidar com este perfil. Quando você chegar ao ponto de amadurecimento que lhe permita ocupar o cargo que hoje é dele, observe se existe uma movimentação prevista com seu chefe e espere. Caso contrário, busque outro desafio na própria empresa ou fora dela.

Líder Natural – É muita sorte poder trabalhar com um perfil destes. Gosta de ensinar e de ver a evolução de sua equipe. É a pessoa certa para falar do futuro da carreira. É preciso estar aberto ao diálogo, pois ele precisa conhecer seus pontos fortes para reforçá-los e seus pontos fracos para ajudar a corrigi-los.

Pão Italiano – É casca grossa e, não raramente, tem miolo mole. Demonstra pouca abertura para o diálogo e às vezes faz terror para conseguir os resultados. Para ele, o jeito correto de fazer as coisas é o jeito dele. Você não conseguirá nada entrando em discussões ou subindo o tom de voz. Pelo contrário, respire fundo e seja ponderado ao falar. Procure mostrar soluções as quais ele ainda não vislumbrou. Se não tiver estômago para aguentar, deve-se tentar mudar de setor ou de empresa dizendo que gostaria de ampliar seus conhecimentos.

Docinho da vovó – É o chefe bonzinho. Tem postura tranquila, passa um tempo conversando com os funcionários e gosta de colocar panos quentes em situações polêmicas. Com a crescente pressão por resultados nas empresas, este tipo de chefia está em extinção. Se precisar de algo, convide-o para conversar e tenha jogo de cintura. Às vezes você precisa ser mais enfático para que ele tenha mais atitude.

Tomada de aeroporto – Está sempre desligado! Não mostra interesse pelo que você está fazendo. Para ele, desenvolver equipes é coisa do RH. Neste caso, chame-o para conversar e seja firme para que seus pontos fiquem claros. Se não der, bem… Então tente um choque elétrico!

* Consultor Senior de Negócios,

com larga experiência em gestão Empresarial e de Pessoas

andreazi.filho@uol.com.br