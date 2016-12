Time master do União São João realiza amistoso em Guaxupé/MG

Apesar de o União São João não estar mais em atividade com seu departamento de futebol, alguns ex-jogadores continuam levando o nome do...

Todo fim de ano acontecem muitos jogos festivos, e o time master do União acabou sendo convidado a jogar na cidade mineira de Guaxupé, no último dia 17, contra um selecionado daquele município.

Vários ex-jogadores do União atuaram e o jogo terminou empatado em 4 a 4. Os gols do União foram marcados por Odair (2), Giba (1) e Toninho Pit Bull. Entre os jogadores conhecidos da torcida ararense que atuaram neste amistoso estavam Odair, Giba, Ailton Lira, Marquinhos, entre outros.

A ideia da criação do time Master do União partiu dos próprios veteranos há dois anos. “Nós, como ex-jogadores da instituição, sempre estamos atentos à situação do clube e não poderíamos deixar esse sentimento se perder. A princípio, participávamos dos jogos sem os uniformes. Com o tempo, discutimos a situação com os dirigentes do União e conseguimos entrar em campo com as cores do time. Desde a criação do time, realizamos 18 partidas, estamos 16 sem perder. Ainda não conhecemos derrotas. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer o apoio da Prefeitura em nosso projeto”, comentou o ex-jogador do União, Marco Antônio Marques de Oliveira (Marquinhos), que defendeu o clube nos fim dos anos 80 e início dos ano 90.

Além do ex-atleta, a equipe master conta com o apoio do empresário local, Renato Natal Pedro. “O Renato é responsável pelo calendário dos nossos amistosos, fica ao cuidado dele a marcação dos jogos e o contato com as cidades que visitamos. Esperamos que em 2017 essa ação se intensifique ainda mais”, completou Marquinhos. A média do time Master do União São João de Araras é de 50 anos.