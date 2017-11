Time do Praça V conquista título do Campeonato Municipal de Futsal

As equipes do Praça V (1ª Divisão) e do Juventus (2ª Divisão) conquistaram na última sexta-feira (24) a edição 2017 do Campeonato Municipal...

As equipes do Praça V (1ª Divisão) e do Juventus (2ª Divisão) conquistaram na última sexta-feira (24) a edição 2017 do Campeonato Municipal de Futsal, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte. Na primeira divisão, o Praça V venceu Furacão por 3 a 2 e sagrou-se campeão, e o Barcelona Zona Leste ficou em 3º lugar ao derrotar o Projeto Vila por 6 a 1. O artilheiro da divisão principal foi Maicon Marques, do Praça V (26 gols), e a defesa menos vazada foi do Projeto Vila, quarto colocado. Pela 2ª Divisão, o Juventus foi campeão ao derrotar o NG Canarinho por 3 a 2. Na disputa pelo terceiro lugar, o Ticos's Beer derrotou o Pau Brasil por 7 a 3. A artilharia dessa divisão ficou com Lucas Luiz dos Santos, do Ticos'Beer (35 gols), e a defesa menor vazada foi do Pau Brasil. Neste ano, a competição contou com um número recorde de participantes, 45 times no total, divididos em duas divisões (11 na divisão principal e 34 na de acesso). Segundo a Secretaria de Esportes, ao todo, foram disputadas mais de 200 partidas, nas quais foram marcados 1.658 gols. "A organização do campeonato deste ano foi muito gratificante em todos os sentidos. Tivemos um número de times nunca atingido, reunimos mais de 1.000 atletas, muitos jogos e muitos gols. Em 2018, iremos criar uma 3ª divisão, com o objetivo de promover ainda mais o esporte em nossa cidade. A Secretaria de Esportes agradece a todos os participantes que apoiaram e confiaram em nosso trabalho. Parabéns aos campeões", comentou o secretário de Esporte, Douglas Marcucci. Disputas dos títulos 24/11: Praça V 3 x 2 Furacão (1ª divisão) Juventus 3 x 2 NG Canarinho (2ª divisão) Disputa dos 3ºs lugares: 23/11: Barcelona Zona Leste 6 x 1 Projeto Vila (1ª) Tico's Beer 7 x 3 Pau Brasil (2ª divisão)