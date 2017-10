Time do Paço Municipal conquista título do Campeonato dos Servidores

A final do Campeonato de Futebol Society dos Servidores Municipais aconteceu no último sábado (28), no minicampo de grama sintética do Centro Esportivo de...

O time campeão foi o Jugáticos, formado por funcionários que atuam em vários departamentos do Paço Municipal – Jurídico, Gabinete, Tecnologia da Informação, Compras e Comunicação. Na final, o Jugáticos derrotou o Saema por 3 a 1 e ficou com o título, com gols de Fernando Pergioro, Murilo Coghi e Vinicius Trevizan.

Na disputa pelo 3º lugar, o time da Guarda Municipal não compareceu e a Secretaria de Educação foi declarada a vencedora. Para chegar na final, o Jugáticos venceu a Guarda Municipal por 2 a 1, enquanto o Saema goleou a Educação por 8 a 4.

Os campeões também foram premiados com o troféu de defesa menos vazada da competição (20 gols), com o goleiro Edson Delmunde. O artilheiro do campeonato, com 19 gols, foi João Carlos dos Santos, do Saema.