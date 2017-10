The Best Com apenas 18 anos, Mbappé foi escolhido como o “Golden Boy” de 2017, em eleição realizada pelo jornal italiano “Tuttosport”. A votação...

The Best

Com apenas 18 anos, Mbappé foi escolhido como o “Golden Boy” de 2017, em eleição realizada pelo jornal italiano “Tuttosport”. A votação é feita para definir qual é o melhor jogador sub-21 em atividade no futebol europeu. O brasileiro Gabriel Jesus ficou na terceira posição, atrás ainda de Dembélé, do Barcelona. O atacante do PSG recebeu 291 votos, um recorde na disputa, que teve início em 2003. Por sua vez, Dembélé recebeu 149 votos.

Alivio

Por mais que perguntas fossem repetidamente feitas sobre a rivalidade entre Brasil e Alemanha, as respostas dos jogadores da seleção sub-17 carregavam a política da boa vizinhança. Muito respeito e nenhum tipo de motivação especial. A seleção brasileira precisava de uma nova atuação empolgante no Mundial da Índia. Depois de vencer a Espanha na estreia, também por 2 a 1 e de virada, o time oscilou em alguns momentos na sequência da competição, apesar de ter 100% de aproveitamento. Contra a Alemanha, o atacante do Vasco foi decisivo mais uma vez. Na comemoração do gol da vitória, apontou para o escudo da camisa, para as cinco estrelas. Naquela vibração, tinha muito mais do que alegria.

Falta pouco

Se depois do GP do Japão as chances de Lewis Hamilton, da Mercedes, ser campeão eram muito grandes, com o resultado na corrida no Circuito das Américas, em Austin, no último domingo, pode-se dizer que ele colocou uma das mãos na taça e quatro dedos da outra também. Falta apenas o dedo mindinho tocar no troféu para Hamilton poder levantá-lo e celebrar, com todos os méritos, a conquista do quarto título mundial da sua brilhante carreira. O piloto da Mercedes venceu o GP dos Estados Unidos, 17ª etapa do calendário, e somou 25 pontos aos 306 que tinha, atingindo 331. Sebastian Vettel, da Ferrari, recebeu a bandeirada na segunda colocação e adicionou 18 pontos aos seus 247, totalizando 265. A diferença de Hamilton para Vettel é hoje, a duas etapas do encerramento do campeonato, de 66 pontos.

Tiro no pé

A derrota do Cruzeiro de virada no clássico de domingo ainda repercute negativamente entre os torcedores do clube. Para aumentar a revolta dos cruzeirenses, o atacante Sassá, que se recupera de cirurgia no joelho direito, usou as redes sociais para curtir a postagem do zagueiro Felipe Santana, do Atlético-MG, feita com os jogadores do rival após a vitória no Mineirão. A atitude do atacante cruzeirense provocou a ira de parte da torcida do time celeste. Irritados, alguns torcedores foram até a página de Sassá no Instagram e protestaram contra o jogador.