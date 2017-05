Testemunhas de Jeová oferecem curso de Libras

A organização religiosa Testemunhas de Jeová oferece de graça curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas com deficiência e familiares ou amigos...

A organização religiosa Testemunhas de Jeová oferece de graça curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas com deficiência e familiares ou amigos interessados. O projeto existe há 10 anos em Araras e incentiva a inclusão de pessoas através da fé.

Segundo Jonathan de Lima Francisco, dentro da organização religiosa existem diversas pessoas capacitadas para ensinar a língua de sinais e o principal alvo do projeto é atender pessoas com deficiência auditiva. Porém, ele também inclui familiares das pessoas com deficiência e amigos.

Mesmo projeto abrange ararenses que estão interessados em aprender a linguagem e as aulas são oferecidas nos domicílios. As Testemunhas de Jeová são conhecidas mundialmente pelas visitas que são realizadas nos lares, geralmente durante o fim de semana.

Recentemente, elas também ficam posicionadas em praças, espaços públicos, parques e ruas com uma prateleira com as revistas que são publicadas pela organização, sendo a Despertai! e A Sentinela. “Quem tiver interesse em aprender Libras ou conhecer o curso, basta entrar em contato com uma Testemunha de Jeová que visita lares, por exemplo”, explica Jonathan.

Nestes 10 anos, dezenas de pessoas passaram pelas aulas de Libras que são oferecidas, mas por conta da correria do mundo moderno a pessoa interessada pode indicar o melhor horário para receber os religiosos para aprender.

Além das aulas, as Testemunhas de Jeová também realizam reuniões com estudos da bíblia e das suas publicações em Libras. Cada cidade de todo o mundo abriga um salão específico, sendo o de Araras localizado na Rua José Antonio Martini, 232, Jardim Itália. Mais informações sobre os cursos e acesso para as publicações em Libras, todas de graça, o site da organização é o www.jw.org/bvs .

As reuniões em Libras acontecem no salão do Jardim Itália todas às quintas-feiras, a partir das 19h30, e também aos domingos, às 9h45.

Reuniões e ensino de Libras

Dias: quintas-feiras, às 19h30

domingos, às 9h45

Local: Salão do Reino das Testemunhas de Jeová

Endereço: Rua José Antonio Martini, 232, Jardim Itália