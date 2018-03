Terrenos: só em 2018, notificações já passam de 600

Quem acompanha as decisões e atos da administração pública no Diário Oficial do Município, disponível no site www.araras.sp.gov.br, percebe que em números corridos,...

Quem acompanha as decisões e atos da administração pública no Diário Oficial do Município, disponível no site www.araras.sp.gov.br , percebe que em números corridos, as notificações emitidas pela Prefeitura já passam de 1.400. Entretanto, segundo a Secom, como houve migração de sistema de informática sem atualização numérica, o número real de notificações relativas a 2018 passa de 600.

Os principais destinatários são os donos de terrenos com alguma irregularidade que afronta a Lei Municipal 1768/87, o Código de Posturas do Município: mato alto, falta de calçadinhas ou obstrução dos passeios públicos, entre outros motivos.

No caso dos terrenos com mato, a própria Prefeitura vem ressaltando, nas notificações, que se o proprietário não tem quem faça o serviço de limpeza, o município pode ajudar. Um aviso em letras maiúsculas alerta: “Não tem quem limpe, a Prefeitura pode ajudá-lo. Entre em contato pelo telefone 3543-1700 ou Pessoalmente, na Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social”.

O aviso é uma referência direta ao Programa de Fomento à Obtenção de Renda, criado ainda no ano passado pela administração municipal e aprovado pela Câmara, por meio do qual pessoas interessadas em limpar terrenos são cadastradas e capacitadas pelo município, para atender às demandas dos proprietários de lotes na cidade.

Para efetuar a limpeza dos terrenos, os cidadãos aprovados e ativos do programa praticam preços mínimos determinados pela Prefeitura por decreto. Para terrenos de até 400m² com roçadeira, a limpeza sai por R$ 195,58. Em lotes acima dessa metragem, com roçadeira, a limpeza sai por R$ 0,59 por metro quadrado excedente. No caso da limpeza manual, para terrenos de até 400m² a limpeza sai por R$260,68 e são cobrados, R$ 0,89 por metro quadrado excedente no caso de terrenos maiores.

O programa tem sido uma forma de, por um lado, estimular que os proprietários de imóveis os mantenham de acordo com a lei e, por outro, incentivar a geração de renda para pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.

10 multas a um só proprietário

Situação relativamente comum na cidade é aquela em que a pessoa possui um ou dois terrenos e com frequência acaba notificada por não mantê-los limpos e/ou com o passeio público em ordem.

Mas há também casos que chamam a atenção pela quantidade de terras urbanas de um só grande proprietário, que também descumpre o Código de Posturas. No dia 19 de fevereiro por exemplo, na edição número 789 do Diário Oficial do Município, é possível verificar que a Prefeitura publicou 10 Autos de Infração e Imposição de Multa direcionados a um único proprietário de lotes na cidade. Nesse caso, foi por não providenciar o passeio público.

De sobrenome conhecido e tradicional, o proprietário de extensas porções de terras na zona leste e também na zona norte, já foi bastante popular num passado recente, quando vendeu parte de seus terrenos para construtoras que implementaram conjuntos habitacionais financiados ou subsidiados pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Por descumprir o artigo 84 do Código de Posturas, o cidadão em questão levou 10 multas no valor de R$ 255,00. Ou seja, R$ 2.550,00 em autuações. E ele não é o único. Vários outros casos podem ser acompanhados nas publicações oficiais correntes no município.

No caso da falta de limpeza dos terrenos, a Prefeitura, por lei, notifica os proprietários que, se não providenciarem o serviço, terão que pagar por ele diretamente ao município: a Prefeitura então pode limpar o lote e cobrar o valor do proprietário.

Já no caso da ausência de calçadinhas e outras infrações o município aplica as multas previstas em lei – após as notificações – e em todas as situações, valores não pagos são inscritos na dívida ativa e seguem, periodicamente, para a Execução Fiscal.