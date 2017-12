Terminal Urbano disponibiliza sinal de internet gratuito; em fevereiro ônibus começam a receber sinal

Os passageiros que utilizam o transporte coletivo em Araras podem contar agora com serviço de Wi Fi (ou seja, internet gratuita por rede sem...

Os passageiros que utilizam o transporte coletivo em Araras podem contar agora com serviço de Wi Fi (ou seja, internet gratuita por rede sem fio) no terminal de transporte coletivo de Araras, o terminal Milton Severino. Segundo a Prefeitura, o serviço tem capacidade de atender até 500 pessoas ao mesmo tempo.

A iniciativa partiu da administração do terminal, a cargo do TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras) e a disponibilização funciona desde a manhã de hoje (29) no Terminal Urbano.

Segundo o presidente da autarquia, Élcio Rodrigues Júnior, a meta é de que até 2.020 toda a frota da empresa possua o sinal de Wi Fi gratuito disponível aos passageiros durante todo o percurso de cada linha de ônibus – ou seja, que até lá seja implantado em todos os ônibus da cidade a internet gratuita. A partir de fevereiro de 2018 o TCA pretende iniciar a instalação de sinais de Wi Fi em algumas linhas da cidade.

Desde o início do ano a administração municipal já incluiu outros locais de grande movimento em projeto de disponibilização de Wi Fi gratuito. Há alguns meses o serviço foi implantado na Rodoviária Padre João Modesti.

Além disso a Prefeitura disponibiliza internet gratuita às pessoas que estiverem na Praça Barão de Araras – o sistema abrange do Obelisco até a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio e foi implantado desde o início da festa Café & Chocolate.

Qualquer pessoa pode se logar nos sistemas de Wi Fi gratuitos. A capacidade de conexão de usuários ao mesmo tempo é de 500 pessoas também nos outros locais em que já há o serviço. No serviço de Wi Fi do terminal urbano e da rodoviária não é preciso cadastro e senha para utilizar a internet gratuita. Já para poder acessar a internet gratuita na Praça Barão de Araras o Departamento de Tecnologia da Prefeitura informa que é necessário um rápido cadastro – depois disso, a cada acesso é preciso informar o CPF e uma senha pré-cadastrada na tela de acesso ao sistema.