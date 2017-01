Terço dos Homens na Paróquia Bom Jesus

Toda noite de quarta-feira um grupo de homens permanece no interior da Paróquia Senhor Bom Jesus depois da tradicional missa dedicada para os fieis...

Maioria dos freqüentadores são homens casados que estão ou já passaram dos 50 anos de idade, alguns estão na faixa dos 40 anos, mas todos com apenas um objetivo: louvar Nossa Senhora Aparecida.

Segundo Warley Antonio Cressoni, o terço é a melhor maneira de tocar o coração do homem. “É um momento de profunda reflexão da fé, momento de prestar homenagem e agradecer a todas as graças concedidas por Nossa Senhora”, disse.

Aos 70 anos, Cressoni sempre foi católico e explica que a fé o ajudou em vários momentos da vida. Há 50 anos reside no Jardim Belvedere, atualmente na Rua Duque de Caxias, uma das mais tradicionais. A presença antiga no bairro permite à ele conhecer as pessoas que frequentam a comunidade.

O terço dos homens é um movimento novo em todo o Brasil, mas que cresce a cada ano. Para se ter ideia, no último encontro nacional realizado em março de 2016 na cidade de Aparecida do Norte/SP, mais de 50 mil homens participaram. Para muitos fieis, o terço exclusivo para eles mostra a nova cara da igreja.

Cressoni explica que o terço dos homens nasceu há três anos na Capela Dom Bosco, localizada no Jardim Dom Bosco. Ela ainda existe no local, mas o movimento cresceu para outras paróquias da cidade e inclusive para a Bom Jesus.

“Mostra como a igreja mudou, pois antes o terço era rezado em público mais pelas mulheres. Os homens até rezavam, mas em particular em seus lares”, explica. Atualmente, 75 homens participam dos encontros na igreja. O movimento na Bom Jesus começou tímido, com cerca de 40 homens.

Para Cressoni, acompanhar o crescimento do terço é algo motivador e cada oração permite uma reflexão para a humanidade. “Cada Ave Maria rezada é um botão de rosa que oferecemos para Nossa Senhora em forma de agradecimento por tudo o que ela faz pela humanidade”, finaliza.

O terço dos homens é realizado nas noites de quarta-feira, a partir das 20 horas, depois da missa para os fieis que já faleceram.