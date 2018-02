“Avô é um pai com licença para estragar a criança”. Luís Fernando Veríssimo A confissão de Albert Camus pulsa intermitentemente diante dos meus olhos...

A confissão de Albert Camus pulsa intermitentemente diante dos meus olhos como se fosse um enorme letreiro de neon: “e no meio de um inverno eu finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão invencível”.

Incapaz de lançar na desafiadora pauta em branco que se oferece para acolher tudo aquilo que vai dentro de mim, valho-me da boa palavra do escritor e filósofo franco-argelino. Mais adiante o leitor antenado e a ligada leitora saberão porque o talhe da citação veste com sobras meu pobre vocabulário.

Aliás, o hábito de recolher citações que servem de adubo aos meus textos nasceu justamente da minha inabilidade para decodificar pensamentos que juncam meu viver. “A gente não se desfaz de um hábito jogando-o pela janela”, dizia Mark Twain. Palavras da salvação.

Vamos ao ponto. Muito já se escreveu e muito será escrito sobre o tema netos. O assunto, convenhamos, é para mais de metro. Porém, não é para qualquer um. Em linguagem direta e reta, afirmo que é tarefa para cachorro grande, condição que definitivamente me afasta da tentativa de engrossar o rol daqueles que se propuseram a topar a parada e não fizeram feio.

Netos, diz a voz do povo, só quem tem pode provar do seu significado. Esse arremate, parece-me, é um ponto final perfeito para todas as crônicas, contos, enredos e demais eteceteras que falam dos filhos dos nossos filhos.

Faz um ano que no meio de um inverno eu finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. O responsável por essa mágica chama-se Francisco, minha terceira vaidade. A primeira é a avó Raquel; a segunda, sua mãe Ana Beatriz, a Bia— Maria Valéria, outra filha querida, orgulha-me com idêntico ânimo.

Meu neto voou 11 horas para que nós o conhecêssemos. Naquela manhã de junho, nosso encontro no aeroporto me fez transitar entre o riso e o choro. Coisa de avô de primeira viagem, vocês sabem.

Não havia cogitado que uma criança de apenas três meses de vida pudesse se apresentar a alguém com um sorriso. Pois foi isso que ele fez e eu fui a nocaute.

Nos primeiros dias ensaiei chamá-lo de Chico. Não pegou. Fran, Chicão, Tico, Tiquinho, também não. Ainda bem que não pegou. Francisco é seu nome, e assim vai ser sempre, a não ser que, lá na terra da Rainha, seus amiguinhos lhe coloquem, como se diz em inglês, um nickname.

Aprendi muita coisa com meu particular amigo — assim me refiro a ele desde o primeiro dia —. Talvez a mais importante seja a descoberta dentro de mim de um verão invencível. Francisco fez o caminho de volta ontem.

Menos de 24 horas depois de ele haver cruzado novamente o oceano para fazer o caminho de volta, fico a me perguntar se essa capacidade que um neto possui de nos devolver aos nossos anseios, não seria o verdadeiro sopro divino referido pelas lendas que justificam o surgimento do homem no mundo?

A saudade é grande, mas longe de mim dizer que a casa ficou vazia sem a presença do meu particular amigo. A alegria que ele depositou em nosso cotidiano permanecerá até a próxima visita, vale dizer, não se volatizará no ar como uma bolha de sabão.

“Tenho certeza de que a vida”, diz Rachel de Queiroz na crônica A Arte de ser Avó, “nos dá os netos para nos compensar de todas as mutilações trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes que vêm ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, deixados pelos arroubos juvenis.

Aliás, desconfio muito de que netos são melhores que namorados, pois que as violências da mocidade produzem mais lágrimas do que enlevos”.

Francisco traz ao nosso convívio papai Rafael e vovó Vera. Meu particular amigo Francisco.

