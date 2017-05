Tentativa de assalto termina com morte de um suspeito

Uma tentativa de assalto em uma casa na rua José Salomé, Jardim Campestre, zona leste de Araras, terminou com a morte de um...

Uma tentativa de assalto em uma casa na rua José Salomé, Jardim Campestre, zona leste de Araras, terminou com a morte de um jovem, suspeito de participação no crime. A tentativa ocorreu por volta das 16h30 da quarta-feira (24), mas até o fechamento desta edição o nome do rapaz ainda não havia sido confirmado pela Polícia Civil. Isso porque a Polícia seguia ouvindo as partes na Delegacia do Município.

Conforme relatos dos policiais e das vítimas, o próprio Capitão Helington Ilgges da Silva, comandante da Polícia Militar de Araras confirmou que quem teria atirado é um policial militar que, apesar de ter a família em Araras, não é lotado na companhia local. O policial estava fora do horário de serviço.

Segundo o capitão apurou junto a policiais e outras vítimas do assalto, por volta das 16h30 os suspeitos chegaram à residência e renderam a mãe do policial. Como ela estava na garagem, com o portão aberto, os dois homens armados não tiveram dificuldade em rendê-la. Contudo eles não haviam percebido que familiares da vítima, rendida praticamente na frente de casa, eram policiais militares. Além do policial que atirou contra um suspeito, o pai dele também exerceu a atividade – e hoje é policial aposentado.

Conforme os relatos das vítimas à polícia, o militar aproveitou o descuido de um dos suspeitos para tentar tomar-lhe a arma. “Num descuido ele pegou a arma”, contou o próprio capitão Ilgges. Depois disso os suspeitos teriam saído correndo da casa.

Eles ainda chegaram a roubar um veículo para tentar fugir, mas acabaram colidindo com outro carro. Insistindo na fuga, eles teriam ainda atirado contra o policial, que no revide acabou acertando um dos suspeitos.

Apesar da solicitação de socorro médico, o rapaz acabou morrendo em decorrência do tiro no abdômen. O outro suspeito conseguiu fugir, e até o fechamento desta edição ainda não havia sido localizado pela Polícia Militar.

Conforme a Polícia Militar, o rapaz atingido era procurado pela Polícia. Ele tinha passagens por crimes como roubo e furto.

O policial militar chegou a prestar esclarecimentos, mas havia previsão de que fosse liberado em breve. O próprio comandante da Polícia Militar de Araras explicou que como entende-se que ele agiu em legítima defesa da própria vida e das outras vítimas, ele está amparado pela lei. Ainda assim será instaurado inquérito para que o caso seja devidamente apurado.

Mesmo com a troca de tiros nenhuma das vítimas chegou a se ferir. A Polícia ainda não sabe se o outro suspeito chegou a ser atingido por tiros.

Ainda no final da tarde de ontem a Perícia da Polícia Civil ainda examinava o local do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil, que também trabalhava, ainda ontem, para identificar o outro suspeito.