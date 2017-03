Temporal da última terça-feira provoca alagamentos na cidade

O forte temporal registrado na noite da última terça-feira (7) provocou alagamentos em alguns pontos da cidade. A Defesa Civil informa que não recebeu...

O forte temporal registrado na noite da última terça-feira (7) provocou alagamentos em alguns pontos da cidade. A Defesa Civil informa que não recebeu ligações para atender ocorrências.

Segundo a pasta, a Estação Meteorológica da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, na Vila Dona Rosa Zurita, zona sul, registrou acumulado de 31,2 mm (milímetros) de chuva em apenas 24 horas. Grande parte do acumulado caiu a partir das 18h, depois que o temporal atingiu a cidade.

O número de relâmpagos e raios registrados também chamou atenção, mas nenhuma queda de energia de forma significativa foi comunicada. Ainda de acordo com a Defesa Civil, também não foram registradas quedas de árvores e destelhamentos, apesar da velocidade dos ventos.

Parte da margem do Ribeirão das Furnas desaba

Mesmo sem ocorrências, a chuva forte provocou alagamentos em alguns trechos da Avenida Dona Renata (Marginal). Os pontos registrados são os mais corriqueiros, como o que fica em frente do Colégio Coc, e em alguns trechos próximos do Emaus.

Parte do barranco da margem direita do Ribeirão das Furnas desabou, possivelmente depois que a vazão do ribeirão aumentou. O trecho onde ocorreu o desabamento fica a poucos metros do terreno de obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Macrodrenagem Urbana.

O desabamento aconteceu na altura da ponte da Krepischi, mas não atingiu a calçada para pedestres que fica do lado direito da Marginal, nem o asfalto. Porém, a força das águas destruiu parte da margem de concreto do local.

Em dezembro do ano passado, parte da margem esquerda do mesmo ribeirão desabou depois de um temporal. O desabamento atingiu a calçada e interditou o trânsito para veículos em uma faixa de rolamento entre o antigo Posto Tupiniquins e ponte da Krepischi.