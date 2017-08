Temer vence. Representação política não!

A vitória de Michel Temer (PMDB) na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (2), não surpreendeu ninguém: apesar da baixa popularidade do presidente,...

A vitória de Michel Temer (PMDB) na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (2), não surpreendeu ninguém: apesar da baixa popularidade do presidente, que é a menor já registrada desde a redemocratização.

Com apoio de 263 deputados, Temer foi salvo do pedido que seria encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal), para que este avaliasse denúncia feita pela PGR (Procuradoria Geral da República) por crime de corrupção passiva.

Tal aceitação seria reforçar um pilares básicos da democracia: investigar todo e qualquer cidadão denunciado, dando a ele amplo direito à defesa, até as últimas consequências. Mas o fato é que a investigação foi engavetada pelo plenário da Câmara dos Deputados, e Temer segue como único presidente a ser denunciado por corrupção passiva e ainda no cargo. Seriam necessários 342 votos dos deputados para seu afastamento – até o fim da investigação – mas em poucas horas o placar foi resolvido e a vitória aclamada.

Uma vitória para o presidente e sua base aliada, e uma derrota para o princípio da representação política. A explicação pode ser constatada facilmente pelas pesquisas de opinião, onde 80% dos brasileiros desejavam a abertura da investigação.

Mas mesmo com a vitória, Temer talvez não tenha tantos motivos para comemorar já que perdeu importante fatia da chamada base aliada, essencial para aprovar as reformas consideradas necessárias ao Brasil. Entre as mais relevantes, a da Previdência e a Tributária.

Com isso – sem o seu afastamento – fica difícil garantir que seu governo saia da UTI, ou continue respirando com a ajuda de aparelhos.

O racha no Congresso Nacional ficou evidente, principalmente em partidos da base como o PSDB, que está com metade da sua bancada rebelada. Independentemente das posições políticas e ideologias, a população está assistindo um Brasil sem forças para sair do atoleiro no qual se encontra, há mais de três anos.

A apatia nacional é evidente. E mesmo com um presidente suspeito de envolvimento com corrupção, os movimentos nas ruas seguem calados. Não é possível explicar a inércia que abate a nação, mesmo com 99% dos parlamentares não dando a mínima para o eleitorado. Também pudera. O atual sistema eleitoral de coligações conseguiu a proeza de formar uma câmara, onde só 35 (trinta e cinco) parlamentares foram eleitos diretamente com os votos dos seus eleitores… Todos os demais entraram com a soma dos votos de cada respectivo partido ou na carona de outro deputado.

E vivo, Temer e sua base – agora restrita – tentarão seguir adiante. Mas o arquivamento da denúncia apenas mostra mais um capítulo da crise que pode persistir até a próxima eleição. A única visão do horizonte, hoje, é a confirmação do quanto afastado está o Planalto do restante do País.