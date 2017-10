Telefone sem fio? A derrubada da seringueira que ficava no cruzamento da Câmara Municipal ainda rende polêmica. É que ainda não existe um acordo...

Telefone sem fio?

A derrubada da seringueira que ficava no cruzamento da Câmara Municipal ainda rende polêmica. É que ainda não existe um acordo sobre o que está sendo falado pelas secretarias responsáveis, principalmente em relação ao que será feito no local. Para a Tribuna, a diretora do DMA (Departamento de Meio Ambiente), Raquel Metzner, disse que o plantio de uma nova muda onde hoje está o que resta da seringueira não seria possível, devido às pragas que a condenaram e que podem ficar nas raízes da árvore, mesmo sendo esta retirada. Em seguida, o secretário de Planejamento, Paulo Bertolini, informou que uma 3ª faixa para veículos seria construída com o objetivo de melhorar o trânsito e permitir conversão à esquerda como acesso entre a Avenida Zurita e a Dona Renata (Marginal). Por fim, durante a semana, o secretário de Comunicação, Douglas Gonzaga, “desmentiu” a 3ª faixa e disse para a reportagem da EPTV, afiliada Rede Globo, que a rotatória será remodelada e uma nova árvore será plantada no mesmo lugar da seringueira. Afinal, qual é a informação correta?

Placa para a feira

Placa para a inauguração de creche, escola, posto de saúde ou de prédio público é comum, mas “inauguração” de feira, com placa e tudo, é novidade em Araras. E a novidade se concretizou na sexta-feira da semana passada (6 de outubro), bem no início da Feira do Produtor Rural. A iniciativa da feira é primorosa e elogiável – ela partiu do Sindicato Rural de Araras em convênio com o Senar (Serviços de Aprendizagem Rural), e contou com o apoio da Prefeitura. Mas a afixação de uma placa metálica como se o projeto fosse agora “prédio público” gerou controvérsias. De fato o “encantamento” de políticos por placas é antigo, inclusive em Araras.

Troca de gentilezas

Nesta semana aconteceu dentro da Prefeitura uma conversa entre o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e o ex-vereador Breno Cortella (PDT). Até os anos 2000 ambos eram mais próximos, já que, quando vereadores, faziam oposição ao então prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS). A fontes próximas ao prefeito garantem que Pedrinho tenta “um esforço em contornar os conflitos e somar, especialmente com quem tem algo para dar”. Mesmo sendo politicamente oposição ao prefeito, Breno até ouviu palavras elogiosas do prefeito, que ainda teria reforçado: as portas estavam abertas. Cortella também teria adotado muita cordialidade no encontro “casual”, mas ainda assim não apresenta-se um cenário de iminente aproximação política. Mesmo assim, vale lembrar que apesar de disputa recente entre ambos, a dupla sempre se tratou respeitosamente, até mesmo em 2016 – ano em que houve mais rusgas entre os grupos capitaneados pelos dois.

Cobrando

Na sua reunião periódica com todos os secretários municipais – realizada geralmente no início de cada semana – o prefeito Pedrinho Eliseu cobrou detalhadamente a situação dos funcionários comissionados (os de segundo escalão), imputando a cada secretário e presidente de autarquia para manter os que se esforçam e demitir os que pouco rendem ao serviço público. Evidentemente, a palavra final sobre os cortes fica a cargo do próprio prefeito, mas ele teria deixado muito claro aos próprios comandados: se houver pedido de trocas no segundo escalão embasado, ele não terá medo de cortar, mesmo que os demitidos estejam lá por indicação política.

Ensino religioso e a bíblia

A vereadora Deise Olímpio (PSC) voltou a defender na última sessão da Câmara a leitura da bíblia antes do início dos trabalhos dos vereadores de Araras. A edil foi até mais longe, e comparou o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a permissão de ensino religioso nas escolas do país (de forma facultativa) com a pretensa hipótese de que isso comprovaria que o Brasil, se não tem religião oficial, também não é ateu.

Dia do vereador

Há cerca de duas semanas uma data pode ter passado desapercebida por alguns cidadãos, mas foi lembrada pelos vereadores Romildo Borelli – Baiano (PSD), Marcelo de Oliveira (PRB) e Carlos Alberto Jacovetti (Rede): o dia do vereador. O trio foi convidado para um café da manhã, próximo da data, e teve a companhia de um ex-vereador bastante influente no meio político: Irineu Maretto (PSD). O teor da conversa durante o café, porém, permanece conhecido apenas pelos participantes do encontro.

Gasto pesado

O vereador Romildo Borelli – Baiano (PSD) revelou ter ouvido dados preocupantes do secretário de Saúde, Luiz Emílio Salomé, sobre os gastos da área comandada pelo médico. O setor consumiu 30% do orçamento municipal anual no período de quatro meses (a lei determina o mínimo de 15%). Baiano participou da audiência pública sobre os gastos da Saúde do município do segundo quadrimestre de 2017 (de maio a agosto). Apesar de um gasto maior com Saúde parecer bom em primeiro momento, o excesso de gastos na área, segundo o vereador, decorre de aumento significativo na demanda por remédios, atendimentos, exames e outros. A interpretação de Baiano – que é até coerente – é que a crise financeira do país entupiu o SUS (Sistema Único de Saúde) com brasileiros que, sem dinheiro, agora não podem mais custear planos privados de saúde. Com isso o frágil sistema público fica ainda mais comprometido.

Mais uma emenda

O prefeito Pedrinho Eliseu decidiu estabelecer ponto facultativo no dia 13 de outubro de 2017, a última sexta-feira, “para todos os órgãos componentes da estrutura administrativa municipal (administração direta e indireta), “considerando o Feriado Nacional – Nossa Senhora de Aparecida, a ocorrer na data de 12 de outubro de 2017, quinta-feira”. A medida foi justificada por alguns nomes do alto escalão para “economizar”, mas ao que se sabe a praxe de dar sempre folgas aos funcionários públicos vem de longa data na administração pública. No início do ano criou-se expectativa que o novo governo não concedesse o benefício – já que sexta-feira foi dia útil e trabalhadores do setor privado trabalharam normalmente. Já os administradores públicos entendem que nesse ramo a coisa deve funcionar de modo distinto.

TORPEDO

“A GCM (Guarda Civil Municipal) continuará com o mesmo nome, pois obedece a Lei Federal número 13.022 de 2014 e que tem as atribuições da GCM. O nome Polícia Municipal vai permitir que o cidadão identifique melhor o trabalho dos nossos guardas”.

Do Secretário de Segurança de Araras, Moisés Furlan, ao defender a adoção do nome Polícia Municipal para a GCM de Araras.