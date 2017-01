Tecnologia é desafio para secretário de Segurança

No cargo há 27 dias, o novo secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Daniel Furlan, cita que o desafio da gestão...

No cargo há 27 dias, o novo secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Daniel Furlan, cita que o desafio da gestão é modernizar todos os setores da pasta e usar a tecnologia para reduzir a criminalidade e os acidentes de trânsito. “O foco é planejamento, inteligência e tecnologia”, disse em entrevista para Tribuna.

Aos 33 anos, Furlan é um dos mais jovens profissionais a assumir a pasta da Segurança Pública na cidade nos últimos anos. Todos os secretários nomeados pelas gestões passadas tinham idades acima dos 50 anos. “É um desafio, principalmente pelo fato da minha carreira ter começado na Guarda Municipal”, ressalta.

Furlan trabalhou como guarda municipal de 2004 a 2009 e foi presidente da Associação dos Guardas Municipais. Boa parte do tempo trabalhou na área administrativa da corporação, mas disse que também atuou em outros setores da Prefeitura.

Formado em direito pela Unar (Centro Universitário de Araras Doutor Edmundo Élson), saiu da corporação em 2010 para advogar, além de se pós-graduar em áreas como o direito constitucional e a área do trabalho. Questionado pela reportagem do principal desafio que encontrou nos primeiros dias na pasta, cita a falta de informações.

“A maior dificuldade encontrada pela atual gestão foi a falta de informações como dados estatísticos de acidentes e de outras áreas da segurança pública. Tudo é anotado em papéis, o que dificulta na tomada de decisões que precisam ser técnicas. O sistema é arcaico”, revela.

Como citado no início da reportagem, disse que para reverter a situação será preciso investir pesadamente em tecnologia. “Hoje o gestor que não usa a tecnologia em favor de uma cidade fica para trás”, defende. O primeiro passo foi adotado já na primeira semana de trabalho com início da operação de um sistema digital que funciona como banco de dados.

Criado pelo setor de tecnologia da Prefeitura, o sistema permitirá eliminar aos poucos os papéis e ter armazenado todos os dados das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal, desde danos ao patrimônio público até apreensões de entorpecentes ou prisões de suspeitos.

“O sistema está operando e um guarda municipal vai cuidar, exclusivamente, da alimentação de dados. O acesso ao programa vai desde o agente de trânsito, passa pelos guardas municipais e inclui as polícias Civil e Militar”, explica. Com os dados, a Segurança Pública poderá direcionar medidas para reduzir focos de crimes onde eles acontecem com rotina.

O uso de câmeras de monitoramento é defendido pelo comando da Polícia Militar e também pela Polícia Civil. Em Limeira, por exemplo, a fiscalização com câmeras reduziu drasticamente os furtos e roubos de veículos – inclusive outros delitos. “As quadrilhas não deixam de existir e elas migram. Se encontrarem dificuldade em uma cidade, vão para outra”, cita.

Sobre a GM, também cita que é preciso modernizar para agilizar a corporação e fala que a tecnologia pode ser uma aliada com instalação de câmeras de monitoramento e alarmes em prédios públicos como escolas e postos de saúde. “Hoje é preciso manter um funcionário ou uma equipe para fiscalizar os locais, o que não é viável, por isso a necessidade do uso da tecnologia para nos auxiliar e permitir que este guarda trabalha em outros pontos”, detalha.

Atualmente, 174 funcionários – homens e mulheres – trabalham na GM, mas destes, 10 estão emprestados para a Delegacia do Município – por conta da falta de investimentos do governo do Estado de São Paulo, conforme já mostrou Tribuna em reportagens sobre o déficit da Polícia Civil, além de guardas emprestados para o Fórum da cidade. “Quando se fala em 174 pode parece um número razoável, mas temos que incluir os empréstimos e outros fatores comuns como afastamentos, por exemplo”, emenda.

Há ainda outro investimento em andamento que é a criação de um departamento para ofertar cursos de qualificação para todos os profissionais. Hoje ela até existe, mas disponível somente para os guardas municipais. “O Departamento de Formação servirá para todos os profissionais da Segurança Pública, pois é importante. Lidamos com legislação o tempo todo e ela muda sempre”, disse.

Uso de radares fixos não está descartado

No primeiro dia da atual gestão, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) anunciou o fim dos radares móveis que fiscalizavam o trânsito em toda a cidade. A medida gerou debate e até levantou polêmicas desde o início do ano.

Furlan afirma que a medida será mantida e não há possibilidade para retorno da operação com radares móveis. “É utópico achar que apenas dois aparelhos são suficientes para monitorar toda a cidade”, e também cita a necessidade de um estudo técnico amplo para indicar onde os acidentes são frequentes.

“Não existe atualmente e cito a Avenida José Ometto, por exemplo, que fica atrás do Cemitério Municipal. A avenida não tem grande fluxo de pedestres como a Loreto, onde lá sim existe a necessidade para a instalação de radares, mas fixos e não os móveis”, defende.

Questionado se o fim dos radares pode gerar aumento dos acidentes e das mortes, o secretário nega e ainda cita que o número de autuações aumentou durante os anos com os aparelhos. “Somente em 2015 foram mais de 20 mil autuações. O número de multas não baixou, apenas aumentou, e por isso existe a necessidade um estudo mais amplo, além de campanhas educativas mais incisivas”, explica.

A primeira está sendo preparada e deve ser lançada nas próximas semanas e Furlan defende campanha que gera impacto para conscientizar a população. “É preciso conscientizar o motorista a partir da sua formação e usar em campanhas exemplos reais para mostrar o perigo que um veículo pode representar”, disse.

Sobre radares fixos, afirma que são mais eficientes se instalados em locais com alto índice de acidentes ou atropelamentos. “No local instalado o motorista saberá que ali será preciso reduzir a velocidade. Há ainda a questão do uso dos aparelhos móveis: eles apenas operavam durante o dia e a semana, sem fiscalização nos finais de semana”, cita.

Por fim, Tribuna questionou se a Prefeitura tem verba suficiente para comprar os aparelhos fixos – considerados mais caros que os móveis – que eram alugados. “Para poupar e preservar vidas a Prefeitura não pode medir esforços”, finaliza.