Técnico que montou elenco da Chapecoense é de Araras; ex-goleiro também

A tragédia da queda do avião que transportava os jogadores e a comissão técnica da Chapecoense, de Santa Catarina, comoveu o mundo...

A tragédia da queda do avião que transportava os jogadores e a comissão técnica da Chapecoense, de Santa Catarina, comoveu o mundo e abalou ainda mais dois moradores de Araras que conviveram com a maior parte das vítimas do acidente: o técnico Vinícius Soares Eutrópio e o goleiro João Paulo Azevedo Barbosa – que atua com o nome de João Paulo.

O técnico Vinícius Eutrópio, que montou a maior parte do elenco da Chape – apelido carinhoso recebido pelo clube catarinense – chegou a jogar no União São João em 1996, tempos áureos do clube ararense, e como técnico teve passagem por diversos clubes consagrados, como o Fluminense/RJ (como coordenador técnico), Figueirense/SC além da própria Chapecoense.

Além da passagem pelo União, Eutrópio acabou se fixando em Araras. Ele residiu na cidade por 22 anos e ainda hoje circula com freqüência pelo município.

Ainda durante seu período morando por aqui, em dezembro de 2014, Eutrópio foi contratado pela Chapecoense, ficando até setembro de 2015, disputando portanto boa parte da Série A do Campeonato Brasileiro de 2015. Até pelo longo período, e por ter sido contratado no final de 2014, ele conta que montou boa parte do então elenco atual. Isso o aproximou de boa parte dos jogadores que estavam no trágico vôo da Chapecoense. “Eram muito amigos. Levei pra lá 80% dos jogadores que estavam hoje”, conta ele à Tribuna, relatando ainda que ao saber da notícia estava na região sul. Eutrópio foi no mesmo dia do acidente à cidade de Chapecó para prestar condolências a familiares e amigos.

“Na Chapecoense é um clima muito familiar, de amizade, o tratamento é muito humano. Estive lá no dia do acidente e ontem também”, conta ele, que esteve na cidade para dar apoio também a familiares de funcionários e diretores, também vitimados na tragédia.

Para Vinícius, o clima de tristeza dele e de toda a população de Chapecó é ainda maior devido à relação que havia da cidade com os atletas. “Os jogadores eram muito próximos, muito amigos entre eles e tínhamos amizade com vários também”, lamenta, explicando que além disso o elenco se relacionava e mantinha contato direto e respeitoso com a população.

“A Chapecoense era modelo de gestão porque mudou o conceito de perfil profissional dentro e fora de campo”, conta, explicando que isso também era considerado para a escolha dos jogadores, descritos por ele como “exemplos de profissionais”.

“Mais uma lição que fica pra que a gente valorize as relações humanas”, finaliza Eutrópio, em tom de tristeza sobre o acidente.

O goleiro João Paulo foi outro a atuar pela equipe da Chapecoense. João Paulo mora em Araras e começou a carreira no União São João, no início dos anos 2000. Ele chegou a atuar por equipes de base do clube ararense e foi revelado aqui.

O goleiro experiente teve, depois, passagens por Ituano/SP, Bragantino/SP, América/RN, Joinville/SC, Cuiabá/MT, CSA/AL e pela própria Chapecoense/SC em 2015. Até por ser recente a passagem, também teve contato intenso com diversos nomes do elenco.

João Paulo recebeu a notícia no dia do acidente, e também ficou chocado com a tragédia. “Fiquei muito abalado sim, temos muitos amigos lá, inclusive pessoal de apoio”, lamentou ele, que também citou como o grupo da Chape era “unido e familiar”.

João Paulo já entrou em contato com alguns dos jogadores que não viajaram e disse que todos estão transtornados com o acidente. “Falei com alguns amigos de lá, o Nivaldo, e Rafael por exemplo, e eles estão muito abalados”, disse.

João Paulo conta que queria ter ficado jogando pela Chapecoense, mas acabou não tendo contrato renovado com o clube, mesmo com boas atuações. “Gostava muito de lá e não renovei. Na época fiquei, sim chateado”, conta ele, que tem ciência de que se tivesse renovado com a equipe poderia também ter embarcado para a Colômbia.