Teatro traz Rafael Cortez em Risadaria

Neste domingo (29) Rafael Cortez apresenta seu show Risadaria no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo, às 20h. O espetáculo é gratuito. O foco do show é relacionamento e tudo que dele se derive. Cortez falará com humor sobre namoros, casamento, traição, sexo e muito mais. Afinal, segundo o próprio Cortez, o amor é a única coisa que é comum entre todos os seres humanos.

SÁBADO

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 28/04

Horário: 21h

Atração: Banda Star In Concert

Local: Clube do Bancários

DOMINGO

Clube da Saudade – Tradicional Feijoada

Dia: 29/04

Horário: 11h

Atração: almoço com feijoada

Ingressos: R$ 25 e menores de 12 anos não pagam

Local: Clube da Saudade de Araras (Avenida Ângelo Franzini, n° 2750)

Teatro Estadual – Risadaria com Rafael Cortez

Dia: 29/04

Horário: 20h

Ingresso: gratuito

Atração: Risadaria com Rafael Cortez

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÍ

Thiaguinho faz show em Araras na véspera do feriado

O Cantor Thiaguinho deve fazer tremer o palco do Sayão futebol Clube nesta segunda-feira (30), véspera do feriado do Dia do Trabalhador (1º). No show Só Vem!, o pagodeiro traz clássicos da carreira e novas músicas do último CD. Os ingressos estão a venda por R$ 50 (pista) e R$ 60 (área VIP).

Sayão Futebol Clube – Thiaguinho em Araras

Dia 30/04

Horário: 22h

Atração: show do cantor Thiaguinho em Araras

Local: Sayão Futebol Clube

Festa da Padroeira – Paróquia do Fátima

Dia: 13/05 e 10 e 24/06

Atração: Bolo da Padroeira (13), Leilão de Prendas (10) e Costela Fogo de Chão (24)

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Lançamento do livro Pangeia

Dia: 05/05

Horário: 19h

Ingressos: Gratuito

Atração: lançamento do livro e noite de autógrafos

Local: Centro Cultural (Avenida Nestlé, Vila Michelin S/N)

Clube da Saudade – Baile do Dias das Mães

Dia: 05/05

Horário: 21h

Animação: Banda Quarteto Magia Tropical

Local: Clube da Saudade de Araras

Sayão Futebol Clube – Show de Prêmios

Dia: 07/05

Horário: 19h30

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 05/05

Horário: 21h

Atração: Banda Tranzamusical

Local: Clube do Bancários