TCO lança seu primeiro jornal comunitário

Durante a semana alunos da Emef Thereza Colette Ometto, Jardim São João, zona norte, receberam a primeira edição do “Comunitário TCO”, o primeiro jornal...

A capa da primeira edição tem a 1ª Grande Festa Junina Comunitária como tema, que neste ano foi aberta para toda a população pela primeira vez. “Esse é o objetivo principal, anunciar todos os trabalhos desenvolvidos com os alunos. Acreditamos que a escola tem que estar a serviço da comunidade”, disse Marta de Fátima Silva Forsan, que além de professora é redatora chefe.

De acordo com Marta, a ideia é resultado do dinamismo dos professores, coordenadores e diretoria da TCO. “Todos nós priorizamos o contato com a comunidade para que a escola seja cada vez mais aberta. Porém, muito do que era feito não era divulgado”, explica.

Outra professora envolvida no jornal é Vânia Cristina Dias, a diagramadora. Ela ressalta que, por enquanto, o jornal terá duas edições neste ano. “A primeira foi escrita apenas pelos professores, mas a ideia é permitir que alunos também escrevam”, disse.

A maioria do conteúdo publicado na primeira edição foi indicado pelos estudantes e inclui até as aulas que mais se destacaram no último semestre. “Temos ainda a página do ranking de alunos destaque e outros no superação, uma forma encontrada para incentivar o estudo”, emenda a professora Vânia.

Por fim, a equipe explica que a participação do Grêmio Estudantil “Jovens em Ação” foi muito importantes e eles conseguiram patrocinadores para que o jornal se tornasse realidade