TCA quer comprar novos ônibus para atender demanda dos novos bairros

Compra deve acontecer apenas em 2018; autarquia fez readequações em algumas linhas Seis novos ônibus podem ser comprados pelo TCA (Transportes Coletivos de Araras)...

Seis novos ônibus podem ser comprados pelo TCA (Transportes Coletivos de Araras) ainda no primeiro semestre de 2018 para atender o aumento da demanda. A informação é do presidente da autarquia Élcio Rodrigues, que confirma a necessidade de expandir a frota.

O aumento se deve ao surgimento dos novos bairros nos últimos anos, principalmente nas zonas norte e leste e também na região do Jardim Dalla Costa. Com isso, o número de passageiros aumentou, mas a frota continua praticamente a mesma e conta atualmente com 44 ônibus.

Rodrigues explica que destes (44) seis veículos estão em circulação desde 2002.“Eles não conseguem rodar uma semana sem ir para a manutenção e deixam de atender os passageiros”, explica. Para resolver a situação, a autarquia estuda comprar seis veículos, mas a compra será possível somente para o ano que vem.

“Vamos buscar financiamento através do BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento). Com o dinheiro que gastamos com a manutenção dos ônibus mais antigos, podemos investir na compra dos novos”, disse.



Por enquanto, a autarquia teve que readequar algumas linhas para atender ao aumento da demanda. Rodrigues disse que a mudança não afetou a rotina dos passageiros e nem o tempo do intervalo. Um caso que pode servir como exemplo é o do Jardim Mirim, um novo bairro que fica nas margens da Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela). Agora, atendido pela linha que vai até o Jardim Warley Colombini, zona leste.

“No caso da linha do Warley Colombini hoje o veículo que sai do Centro passa primeiro pelo Jardim Miriam e apenas depois passa pelo José Ometto 5. ou seja, o percurso continua o mesmo do anterior, que é de 21 quilômetros”, explicou.

Rodrigues disse ainda que a meta da atual gestão é reduzir o período que o passageiro permanece dentro do ônibus para a viagem. “Cada viagem demanda da linha e as que tem intervalo de 30 minutos queremos reduzir para 20. Mas será possível somente com a compra dos novos carros”, avalia.