TCA pretende instalar coberturas em pontos do Milton Severino

Duas coberturas de pontos de ônibus estão previstas para serem instaladas pelo TCA (Transportes Coletivos de Araras) no Residencial Prefeito Milton Severino (Aeroporto), zona...

Duas coberturas de pontos de ônibus estão previstas para serem instaladas pelo TCA (Transportes Coletivos de Araras) no Residencial Prefeito Milton Severino (Aeroporto), zona norte. A autarquia confirma o projeto, mas ainda não tem data para a instalação.

Elas serão instaladas depois de reivindicação feita pelos moradores e indicação encaminhada para a Câmara Municipal pelo vereador Jackson de Jesus (Pros). O diretor de tráfego do TCA, José Carlos Pereira Mascarenhas, explica que o levantamento técnico já foi finalizado e os locais escolhidos.

Mascarenhas explica também que os dois pontos com coberturas ficarão em calçadas de residências e, para instalar as duas estruturas, é preciso comunicar o morador do imóvel para este aprovar a instalação. “Já conversamos com os moradores, que aprovaram a iniciativa”, disse para Tribuna no Bairro.

Atualmente, apenas um ponto de ônibus do Residencial Milton Severino tem estrutura e fica no terreno onde existe o projeto para construção de uma futura creche. Existe a previsão da instalação da primeira cobertura para ainda este mês e a próxima para março, mas ela pode ser postergada.

Mascarenhas explica que as duas estruturas serão semelhantes as que já existem no ponto de ônibus que fica na Rua Nunes Machado, ao lado do Paço Municipal, Centro. “São feitas de chapa e existe a necessidade de preparar o local para receber as bases. Também é preciso aguardar a conclusão da fabricação, feita em serraria”, explica.

A primeira cobertura será instalada na Rua João de Oliveira, na lateral de uma residência. “Neste caso, já está combinado com a moradora que aceitou a instalação da estrutura”, afirma Mascarenhas. O outro será instalado no ponto de número 531.