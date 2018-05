TCA instala segundo relógio em torre da Rodoviária

O TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) finalmente concluiu a instalação dos relógios localizados nas torres da Estação Rodoviária Padre João Modesti....

Compartilhe em suas redes sociais!

O TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) finalmente concluiu a instalação dos relógios localizados nas torres da Estação Rodoviária Padre João Modesti. A instalação do segundo relógio aconteceu na última sexta-feira (18) pela manhã. No ano passado o TCA instalou outro relógio, na torre oposta, e prometeu que iria recolocar os relógios em funcionamento – há anos os relógios nas imponentes torres estavam desativados.

Funcionários do próprio TCA efetivaram o serviço de troca e instalação do novo relógio que, de acordo com o Serviço de Transportes Coletivos, é mais moderno, de fácil manutenção, além de possuir melhor custo benefício e praticidade na atualização da hora.

No início de 2017, o TCA, junto aos administradores da Rodoviária, já haviam colocado como meta a devolução dos dois relógios das torres da Estação, que há cerca de 15 anos estavam sem seus medidores do tempo. O primeiro relógio reinstalado foi o da torre com vista para a rodovia Anhanguera, no dia 23 de junho de 2017. Desde então, restou o compromisso com a volta do relógio da outra torre, com vista para o Teatro Estadual, que foi finalizado na última sexta-feira.

“Os relógios da Rodoviária são cartões postais da cidade de Araras. Há relatos de crianças – principalmente que residiram ou residem nas proximidades da Estação Rodoviária Padre João Modesti – que “aprenderam a olhar as horas” tendo como referência o relógio da Rodoviária. Tenho certeza que a cidade de Araras e seus inúmeros frequentadores que ali passam diariamente estão felizes com a reinstalação desses relógios. Promessa feita, promessa cumprida pela TCA e administradores da Rodoviária João Padre Modesti”, comentou o diretor do TCA, o radialista Cláudio Júnior.