TCA estuda manter tarifa do transporte em R$ 3,10

A atual tarifa de R$ 3,10 do TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras) pode ser mantida nos próximos 12 meses, conforme apurou Tribuna. Porém, a decisão ainda é incerta e deve ser respondida em coletiva de imprensa marcada para amanhã (20) na Prefeitura.

O reajuste da tarifa é cogitado desde 2 de janeiro depois que o TCA divulgou balanço financeiro e informou que a dívida da autarquia chega a quase R$ 9 milhões. Questionado pela Tribuna, o presidente Élcio Rodrigues optou por não responder sobre a tarifa.

“Não sou eu quem decide o valor, pois temos 321 funcionários. Tem grupo que entende que deveria ser aumentada a tarifa para recompor a inflação. Por outro lado, outro grupo defende que das outras vezes que tiveram reajuste o caixa não aumentou, pois as pessoas param de usar o transporte. Mais caro o transporte, menos passageiro no sistema”, avalia.

Sobre a atual situação financeira, confirma que é delicada, mas não caótica. “Se a empresa não tivesse dívidas ela se manteria, mas estimo sacrifício mensal de R$ 300 mil para honrar pagamentos”. O presidente ainda emenda: “Tenho poupado o Miqueira (José Roberto Rimério, ex-presidente do TCA) de críticas, pois quando ele pegou a empresa a situação estava pior e fez de tudo para começar a sanar as dívidas”, pondera.

Quase R$ 9 milhões em dívidas

Na coletiva de imprensa marcada para amanhã, Rodrigues deve detalhar a saúde financeira do TCA. Na ocasião, deve anunciar a contratação de uma empresa para realizar uma auditoria para fiscalizar as contas e encontrar possíveis irregularidades, além do anúncio da abertura de um processo de licitação para contratar nova distribuidora para fornecer diesel para a frota de 45 ônibus.

O TCA tem ao todo dívida de R$ 8.851.711,76. O déficit inclui pagamentos que devem ser feitos para a Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras) no valor de R$ 3.760.000,00 – dados atualizados. O pagamento não feito desde 2015.

“Vamos buscar alternativas para conseguir amenizar e buscar alternativas para sanar a dívida. Daqui para frente não vamos mais atrasar, a última parcela para a Araprev atrasada é referente ao mês de dezembro”, explica Rodrigues.

Com a Prefeitura a dívida é de R$ 3.750.000,00 – referente a compra de ônibus no ano de 2012. “A Prefeitura comprou os veículos e o TCA precisava pagar em 36 vezes, mas pagou apenas 16 e 20 parcelas estão atrasadas. O pagamento começou em 2012”, disse.

Também fala que a lei de criação do TCA prevê que os ônibus devem ser comprados pela Prefeitura e doados para a autarquia. “Em 2012, o então prefeito Nelson Brambilla (PT) encaminhou para a Câmara Municipal um projeto que altera a Loma (Lei Orgânica do Município de Araras) para que o valor fosse pago pelo TCA para a Prefeitura. Vamos tentar revogar essa lei, mas o assunto ainda está em estudo pelo setor jurídico”, detalhou.

A dívida inclui também pagamentos com fornecedores – R$ 810 mil – ações trabalhistas que, se somadas, são R$ 248.112,66, além do pagamento de licenças prêmio – algumas atrasadas desde 2011 – de 52 servidores públicos do TCA – que chegam R$ 234.062, 80.

Pela lei, o servidor público que trabalhou durante cinco anos sem faltas tem direito ao benefício. O pagamento será feito por ordem de pedido. “Vou zerar a fila até o fim do ano”, promete Rodrigues. As dívidas também incluem rescisões contratuais com funcionários comissionados que atuavam na antiga gestão, cerca de R$ 49.536,30.

Questionado se existe uma tarifa ideal a ser mantida, foi direto. “Tem que ser um valor que seja bom para o usuário e para a empresa. O valor ainda está em estudo e não posso informar”, finaliza.