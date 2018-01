TCA apura possível desvio de combustível; caso também será investigado pela Polícia

O TCA (Serviço de Transporte Coletivo de Araras) vai apurar porque há uma diferença significativa entre a quantidade de diesel consumida pela frota da...

O TCA (Serviço de Transporte Coletivo de Araras) vai apurar porque há uma diferença significativa entre a quantidade de diesel consumida pela frota da autarquia e a quantidade de combustível que é recebida na sede da empresa. Apesar de ainda não haver uma conclusão sobre o que tem ocorrido, há uma forte suspeita de que alguém, de dentro da autarquia, possa estar envolvido no desvio de combustível.

De fato o próprio presidente do TCA, Élcio Rodrigues, confirma que a direção estava suspeitando devido a grande quantidade comprada – já que, em tese, o consumo não varia muito de um ano a outro. A informação sobre a suspeita de desvios de combustível na autarquia foram revelados neste sábado pelo site BN Notícias e a informação foi confirmada pela Tribuna.

O comando do TCA garante: começou a reunir documentos e investigar a situação desde os primeiros indícios de suspeita. Conforme a reportagem apurou, o TCA comprou entre o início do ano e o final da última semana mais de 105 mil litros de diesel para abastecer a frota – quantidade considerada alta pela direção da autarquia. Porém os ônibus utilizaram cerca de 75 mil litros.

De surpresa o próprio presidente do TCA e diretores da empresa teriam aparecido hoje na garagem, onde ficam os ônibus e os tanques de armazenamento e fiscalizaram pessoalmente o abastecimento dos tanques da empresa. Curiosamente o caminhão tanque levou à garagem do TCA 15 mil litros, mas o local não teve capacidade para armazenar todo o combustível e a maior parte ficou no caminhão – por isso a autarquia determinou que a nota fiscal fosse refeita e o registro de saída fosse de apenas cerca de 10 mil litros. A situação teria gerado ainda mais suspeitas, já que nunca o TCA registrou “devolução” de combustível por falta de espaço para armazenamento.

Grosso modo há suspeitas de que essa sobra ou quantidade que pudesse vir além da capacidade fosse desviada.

Com a situação o presidente teria acionado neste sábado a Guarda Municipal e ainda decidido repassar o caso para a Polícia Civil, que vai investigar os indícios de crime.

Na esfera administrativa o TCA deve abrir uma sindicância – a investigação deve incidir sobre alguns funcionários efetivos, responsáveis pelo recebimento os fiscalização. Além disso a direção deve intensificar a fiscalização no recebimento do combustível e conferência da chegada do diesel.

O comando do TCA evita se precipitar e não divulga nomes e setores envolvidos, justamente prometendo investigar e dar chance de defesa a todos. Mesmo assim alguns funcionários foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Araras neste sábado.

“Não tenho como afirmar que alguém esteja roubando, desviando combustível, mas temos como afirmar que há uma diferença de litragem considerável entre o abastecimento e o que estamos recebendo de diesel. Não admitimos esse tipo de situação, e vamos apurar doa a quem doer, até chegar no responsável”, finaliza Élcio Rodrigues.

