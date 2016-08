Tarifa da energia elétrica terá redução média de 13,40%

O preço da tarifa da energia elétrica será reduzido a partir do dia 27 de agosto para os clientes da concessionária de energia Elektro...

O preço da tarifa da energia elétrica será reduzido a partir do dia 27 de agosto para os clientes da concessionária de energia Elektro – responsável pelo fornecimento em Araras. A informação é da própria concessionária e a redução aprovada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) é de 13,40%.

Segundo a Aneel, o reajuste negativo será de 12,28% para clientes residenciais e comerciais e 15,02% para grandes consumidores e que inclui indústrias que estão instaladas na área de concessão da Elektro.

O reajuste tarifário é um processo anual calculado pela Aneel e as novas tarifas entram em vigor a partir de 27 de agosto e o impacto é sentido integralmente a partir da fatura do mês de outubro.

Ainda de acordo com a concessionária, alguns clientes poderão sentir queda no valor da conta a partir do mês de outubro. Por exemplo, uma conta residencial com valor de R$ 100 poderá cair para R$ 87,72.

O reajuste negativo reflete o repasse aos consumidores da redução dos custos de compra de energia e encargos ocorridos nos últimos 12 meses destacando, respectivamente, a redução na tarifa de repasse de Itaipu e no encargo de CDE (Conta de Desenvolvimento de Energia).