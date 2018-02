Tapa-buracos acontece no Portal do Sol, José Ometto III, Parque Tiradentes e Campestre

Apesar das chuvas do mês de fevereiro, que segundo dados da ETA (Estação de Tratamento de Água) já somam 84,5 milímetros, o serviço de...

Apesar das chuvas do mês de fevereiro, que segundo dados da ETA (Estação de Tratamento de Água) já somam 84,5 milímetros, o serviço de tapa-buracos do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) continua sendo realizado em várias regiões do município, onde foram executadas obras ligadas às canalizações de água ou esgoto.

Nesta quinta-feira (22), os trabalhos serão efetuados nas ruas dos bairros Portal do Sol, José Ometo III, Parque Tiradentes e Jardim Campestre. Para a intervenção será utilizada duas toneladas de massa asfáltica. Na última quarta-feira (21), os serviços foram executados em algumas ruas dos bairros Dom Pedro II, Parque Tiradentes, Santa Olívia e Distrito Industrial IV.

O presidente do Saema, Rubens Franco Junior, explica que o trabalho depende do tempo estável para ser realizado. “Sempre ressaltamos ao munícipe que a tarefa depende do tempo firme para que a pavimentação não seja comprometida. As equipes realizam a manutenção e sinalizam a via para evitar acidentes de trânsito e, com o solo seco e apropriado, retornam ao local para colocação das pedras e da massa asfáltica”, disse.

Mais informações sobre esse e outros serviços do Saema podem ser obtidas pelo telefone 3543.5500.