Talento que encanta jovens e adultos

Contar histórias é parte da vida do professor de filosofia Felício Thomaz. “Gosto muito de ler e gosto de crianças. Aliás, gosto de resgatar histórias tradicionais e também de contar novas”, revela.

Felício conta que a paixão pelas histórias começou ainda na infância, quando ouvia contos de locutores pelo rádio. Formado em filosofia, lecionou a matéria para alunos do colegial (atual ensino médio) e depois para o ensino superior na AFA (Academia da Força Aérea), em Pirassununga.

Mas disse que a paixão pelas crianças permaneceu e, posteriormente, concluiu um curso de filosofia para crianças. “Ensinar filosofia para as crianças é diferente, pois para os adultos você leva o conhecimento. Para os pequenos você leva a prática da filosofia e com o objetivo de fazer com que as crianças pensem. O compromisso é muito sério”, avalia.

No percurso da trajetória profissional o talento para contar histórias e encantar os pequenos ficou ainda mais evidente. “No Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora) existe um grupo de professoras que contam histórias e também comecei a contar na própria escola, depois na Livraria Eureka”, relata.

Passados oito anos, Felício continua contando deliciosas histórias para os pequenos e lendo livros no projeto A Hora do Conto, realizado pela Eureka há 13 anos. Atualmente, dedica dois dias na semana para a prática e cada hora do conto dura, em média, 45 minutos. Em tempo: são 45 minutos de risadas, arte, viagem e aventuras por intermédio das letras, palavras e imaginação.

Questionado se a tecnologia mudou a forma de contar histórias nos últimos 20 anos, a resposta foi não. “Hoje temos ferramentas novas e é possível assistir contadores de histórias em vídeos no Youtube, por exemplo. Mas o contato humano jamais será substituído”, disse.

Para os pais e mães, que também ficam encantados durante as contações de histórias, Felício ensina. “Contar um conto, história, ou ler um livro pode ser feito pelos pais e o ato permite estimular a leitura nas crianças. É preciso ser testemunha dos fatos e ler, mas ler muito. Cada livro contado estimula a criatividade das crianças”.