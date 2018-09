TÁ NA ÁREA

Definido A Conmebol divulgou as datas e os horários das partidas das quartas de final da Taça Libertadores. O Grêmio é o primeiro...

Definido

A Conmebol divulgou as datas e os horários das partidas das quartas de final da Taça Libertadores. O Grêmio é o primeiro brasileiro a estrear a nova fase contra o Atlético Tucumán, dia 18 de setembro, às 21h45, na Argentina. O jogo da volta será dia 2 de outubro, em Porto Alegre. O Cruzeiro pega o Boca Juniors, no dia 19, às 21h45, em Buenos Aires. O segundo jogo está marcado para 4 de outubro, em Belo Horizonte. O Palmeiras enfrenta o Colo-Colo, dia 20 de setembro, às 21h45, em Santiago. A partida em São Paulo será em 3 de outubro, na arena do Verdão.

Cofres cheios

Com R$ 50,1 milhões arrecadados o Palmeiras é a equipe que mais faturou com bilheteria no ano, com média de 30 mil torcedores por jogo o Verdão também é líder de público. O rival Corinthians arrecadou até agora pouco mais de R$ 40 milhões e ocupa a segunda colocação do ranking. O Flamengo esta em terceiro com R$ 28 milhões.

Negado

A diretoria do São Paulo recusou uma proposta do Granada, da Espanha, pelo centroavante Santiago Tréllez. Os espanhóis fizeram uma proposta por empréstimo do jogador, mas o desejo do jogador permanecer no clube pesou e um provável acordo foi descartado.

Prejuízo duplo

Além de ser eliminado da Taça Libertadores o Corinthians contabilizou 180 cadeiras quebradas no setor dos visitantes, após a vitória por 2 a 1 contra o Colo-Colo, na Arena Corinthians, Alguns itens do banheiro, como uma tampa de vaso e um acionador, também foram destruídos. O prejuízo é calculado em cerca de R$ 50 mil, e a conta será enviada à diretoria do Colo-Colo.

De saída

O executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, pode trocar o Brasil pela França. A imprensa francesa dá como certa a transferência do dirigente, que assumiria o cargo de treinador. Ricardo Gomes avisou ao presidente José Carlos Peres sobre a procura do Bordeaux, mas não deu uma definição se sairá do Peixe ou não. O detalhe é que dois dias antes Gomes negou qualquer possibilidade de deixa o Peixe.